Татяна Дончева: Радев не ни изненада, ходът му беше навременен и логичен

"Румен Радев не ни изненада - общо взето от две години се създаваше очакване, протестите преди месец също напомпаха очакванията, неговият ход е съвършено логичен и навремен", заяви в "Лице в лице" по bTV лидерката на "Движение 21" Татяна Дончева.

Запитана за това дали прогнозите за "голяма вълна" заради потенциалния политически проект на Радев са надценени, или не, Дончева посочи: "Аз не обичам очаквания преди важно състезание, защото нереалистичните очаквания раждат разочарование. Има нужда от промяна, ако промяната е само отстраняването на Делян Пеевски и Бойко Борисов от властта - берекет версин, ако може да направи повече - още по-добре".

Дончева обясни, че сега обаче няма много време и "винаги има рискове от грешки", но това е "преодолимо". Тя обаче подчерта, че е важно това дали ще им стигне времето да опазят резултата си: "Формацията на Радев няма да има право да участва в ЦИК например. Искат или не, ще трябва да наситят с наблюдатели, дори с целия риск от комисиите да гонят такива хора, но смятам, че ще може да постигне гарантиране на вота и да си отчете резултата".

За потенциалните фалшификации на вота при следващите избори Дончева посочи: "Ние не можем да се променим, хората допускат това, ГЕРБ и после ДПС "Ново начало" създадоха тези системи, та и партиите преди тях, хората го допускат".

И допълни: "Винаги има значение какво казва изборния кодекс, когато лесно може да бъдеш заловен, не се изкушаваш лесно да бъдеш част от мушенгии".

За бъдещия профил на Радев в политиката Дончева заяви: "Не мога да кажа какъв профил ще има, винаги се старая да му заостря вниманието върху неща, които са му проблем, например обкръжението, да може да взема по-радикални решения като отстранява такива хора".

Тя уточни: "Радев има спънки да разчиства такива хора. Дали сега, на деветата година, ще може да го направи, щом получава сигнали, че има компрометирани хора до него, ще разберем, но такива хора ще спънат идеите му".

За това кои политически играчи се страхуват от Радев, Дончева посочи: "Има много хора, на които той разбърква картите. Първо - той ще повиши активността на изборите, това затруднява Пеевски и Борисов и купения вот, при драстично по-висока избирателна активност те не могат да контролират процеса ио парите няма да стигнат".

И допълни: "Вляво той пък обърква БСП, защото те разчитат, че при ниска избирателна активност пак ще прескочат бариерата. В БСП няма противоречия, те се бият като слепци, вместо да се съберат медиатори и горе-долу да се ориентират към една кандидатура".

Според Дончева Радев пречи и на формациите около Корнелия Нинова: "Тя очаква, че може да отхапе част от БСП, но те ще отидат при Радев. Той можеше и да се включи в надпреварата, и да не се, тя обаче беше заложила на това той да не се включи".

"Аз напуснах преди повече от година коалицията, не само "Движение 21", но и Велизар Енчев, Елена Нонева си тръгнаха. Видях, че Атанас Зафиров няма да се усмири, а казахме, че закачането към Пеевски е убийство. Аз обявих, че "Движение 21" няма да си пусне хората за участието в листите, това не попречи Нинова да каже, че сме разпределяли субсидии, удари под кръста могат да дойдат отвсякъде", коментира още Дончева.

За това как се отнася към подписването на документа за присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп от премиера в оставка Росен Желязков, Дончева заяви: "Отнасям се презрително, макар и да уважавам Росен и да смятам, че на моменти се държа достойно".

И допълни: "Първо - имаше покана към президента, той дава един отговор, а именно че в момента президента и правителството са в оставка и България може да вземе решение в по-следващ момент при стабилна власт, а те търчат да се подписват"

Според Дончева общите формулировки, че плюсът на България да е в Съвета за мир, за "да сме на масата на богатите, да възстановяваме Газа и да сме със САЩ", са повече от несъстоятелни.

Дончева припомни, че чисто законово самото подписване е под въпрос, като отбеляза, че според нея Желязков подписа, "защото има хора, които се интересуват от Тръмп - те искат нещо от него".

"Трябва да спрем да зависим от външната политика заради лица, които дали заради Магнитски, или други неща, могат да изтъргуват държавата", посочи още тя.