България и 118 държави ловиха нелегални мигранти в операция на Интерпол







12 хиляди нелегални мигранти са заловени в мащабна операция на 119 държави с кодово име "LIBERTERRA III", координирана от Интерпол, съобщават от МВР. България е една от държавите, които са участвали в акцията между 10 и 21 ноември. Осигурена е закрила на 4414 жертви на трафик, задържани са 3744 заподозрени. 1800 от тях са свързани с нелегално прекарване на хора през границите. Само за две седмици са започнали 720 нови разследвания. В България са направени 2,3 милиона справки от различни структури на МВР за изгубени и откраднати документи и издирвани автомобили. Разкрити са случаи на контрабанда, използване на издирвани коли, както и подпомагане на нелегални мигранти.