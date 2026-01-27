Осъдиха шофьор на камион, спипан да кара пиян в пловдивското село Чалъкови

Наказанието е 11 месеца условно

44-годишен шофьор на товарен автомобил "Рено Трафик", засечен да кара с над 2 промила алкохол в пловдивското село Чалъкови, остава без книжка за година и 11 месеца. Той бил спрян за проверка на 12 декември м. г., дрегерът отчел положителен резултат, после дал и кръв и пробата показала 2,05 на хиляда.

Признал вината си и договорил с прокуратурата условна присъда от 11 месеца с изпитателен срок от 3 години, отделно е отнемането на свидетелството за управление. Ще трябва да плати и 843,63 евро - равностойността на половината от камиона, който е семейна собственост. Другата една втора ще бъде отнета в полза на държавата, както се процедира с корите на пияни и дрогирани водачи.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Пловдив.