Севделина Арнаудова: Кирил Петков остана сам днес, а не беше така в деня на арестите

Кирил Петков остана сам днес, а не беше така на 17-ти март 2022 г. (денят на арестите). Това написа във Фейсбук публикация ПР експертът Севделина Арнаудова.

Ето целия текст на публикацията:

Сигурно сега ще ядосам много хора - и сред своите, и сред чуждите... Но Кирил Петков не е сам автор на арестите ни. Не е стоял сам в кабинет 1 на МС (кабинетът на премиера) и знам от него, че не си е измислил сам цялата оперативна комбинация - белезници, претърсвания, арести!

И този статус не е защита на Кирил Петков, както мнозина ще го използват, ние двамата с Кирил Петков сме си казали всичко по тази тема, даже и повече - той поднесе извиненията си. Този статус е защита на фактите и на всички събития от онази вечер на 17-ти март 2022 г. И този статус не е в защита на всички останали, които от 10:00 ч. (по свидетелските показания) са били до Кирил Петков буквално и преносно във въпросния ден в кабинета му и зад гърба му. Които днес ни биват представяни за "достойни" пазители на държавността и правовия ред! Не ви ли е срам да хвърлите цялото гнусно авторство от онази нощ само и единствено на Кирил Петков? И ви питам аз - чуждата?! Не бързайте да обвинявате, че правя публична интрига, защото изобщо не ме интересува вашата партийна кухня, сами си я запалихте. Казвам само, че Кирил Петков остана сам днес, а не беше така на 17-ти март 2022 г. (денят на арестите).

На 27 януари в Софийския градски съд беше разпитан Цветан Йоцов по делото срещу бившия премиер Кирил Петков. Той е подсъдим за това, че е превишил правата си, нареждайки задържането на Бойко Борисов, бившият финансов министър Владислав Горанов и ПР експертът Севделина Арнаудова.