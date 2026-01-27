Протестиращи се събраха пред парламента, обявиха се срещу участието ни в Съвета за мир (Видео)

Граждани се сърбаха на протест пред сградата на Народното събрание (НС) в София и се обявиха срещу участието на България в Съвета за мир под патронажа на САЩ. Протестът е регистриран в Столична община (СО) и е организиран във Фейсбук от неформалната група „Солидарност с Палестина“. В района има засилено полицейското присъствие, а движението е свободно, съобщава БТА.

Част от протестиращите са входирали отворено писмо в деловодството на парламента с над 770 подписа в него. Те настояват за незабавно прекратяване на действията по легитимиране на Съвета за мир от страна на България.

Според тях правителството в оставка няма правомощията да обвързва страната с нови международни структури, алтернативни на ООН. По техни думи присъединяването към формата крие риск от непосилни финансови ангажименти за държавния бюджет в размер на един милиард долара.

Протестиращите държат плакати с надписи ,,Минеаполис до Газа, Тръмп е зараза" и ,,България отново на грешна страна".

На Световния икономически форум в Давос, Швейцария, президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп учреди Съвет за мир, а министър-председателят в оставка Росен Желязков подписа документ за членство на България в съвета. "Днес България се присъедини към Борда за мира под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп", заяви Желязков след официалната церемония по учредяването на съвета, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

На 25 януари външният министър в оставка посочи, че правителството ще остави ратификацията на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп на следващото Народно събрание. Георг Георгиев каза, че "по нито един начин не е нарушен режимът, по който България взима подобни решения". С мандат на Министерския съвет е възложено на министър-председателя в оставка да подпише този акт, уточни Георгиев.