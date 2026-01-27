ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цветлин Йовчев: Ефективната работа на МВР може да гарантира честен вот

Цветлин Йовчев Снимка: Би Ти Ви

Избирателният кодекс, съгласието на всички партии за честни избори и противодействието на купуването на гласове от МВР и прокуратурата могат да бъдат гарант за честни избори. Това каза в "Още от деня" по БНТ бившият председател на ДАНС и бивш вицепремиер Цветлин Йовчев. 

"Бях изненадан, че хората от записите в секционните избирателни комисии, които манипулираха вота на хората не бях азадържани веднага. Защо във Филнадния не може да дадете 50 лева на някого, за да гласува?", каза Йовчев. 

"Не може целият корпоративен вот да бъде спрян. Какво да направи МВР с общинските служители, които гласуват убедено, за да не ги уволнят? Но министърът на вътрешните работи с екипа си може да намали тези явления", убеден е бившият вътрешен министър. 

"Има борба за власт и кой да контролира информацията. Закриването на КПКОНПИ няма да реши проблема, както не го направи и създаването й. Противник съм на нови структури, които да борят корупцията. Ако прокуратурата не си е свършила работа - да се поправи, също МВР и ДАНС", каза Йовчев. Според него смяната на един човек и откриване и закриване на организация няма да реши въпроса.

"КПКОНПИ в даден момент искаха да я правят суперорганизация, сега искат да я закриват. Докато политиците упражняват влияние върху организациите и ги ползват като парцал, нещата няма да се оправят. Когато тези организации се използват за лични и корпоративни цели, винаги води до едно и също нещо", категоричен е Цветлин Йовчев. Според него основният риск за националната сигурност днес е политическата нестабилност.

Цветлин Йовчев

