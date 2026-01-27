Съвместната подготовка и новите технологии във фокуса на анализа на Сухопътните войски за 2025 г.

Интензивната съвместна подготовка със съюзниците и интегрирането на нови технологии са във фокуса на Анализа на подготовката на Сухопътните войски през 2025 г. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Анализът на подготовката на Сухопътните войски през 2025 г. беше представен от командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков днес, 27 януари, пред заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, командирите на Военновъздушните и на Военноморските сили и командирите на формирования.

Генерал-майор Дешков постави акцент върху повишената интензивна съвместна подготовка на личния състав и военните формирования с въоръжените сили на съюзниците и партньорите от НАТО и Европейския съюз и подчерта значимостта на извършеното интегриране на нови технологии в Сухопътните войски.

„Фокусът на подготовката на щабовете и формированията от Сухопътните войски през 2025 г. беше насочен към достигане на готовност за оперативно-тактическо използване", каза той при представянето на анализа и посочи командно-щабното учение „БАЛКАН 25", в което участваха 18 формирования с над 1600 военнослужещи и 470 единици техника от 15 места в страната, като ключово за Сухопътните войски през изминалата година.

Участието в мисии и операции в отговор на кризи, в спасително-евакуационни и неотложни аварийно-възстановителни работи, в гасенето на пожари и обезвреждането на невзривени боеприпаси продължават да бъдат част от изпълнените приоритетни задачи и демонстрирани способности, резултат от отличната подготовка на военнослужещите.

Заместник-командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов запозна участниците в анализа със състоянието на войсковия ред и дисциплината във формированията през 2025 г., след което генерал-майор Дешков награди с купи победителите в комплексното класиране от проведените военни шампионати между формированията в Сухопътните войски през изминалата година.