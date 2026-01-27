Отряд "Кобра" задържа ромския барон Ицо Папата заради имотни измами

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържан е соченият за ромски барон Христо Върбанов, известен с прякора си Ицо Папата. Той е бил арестуван в Костинброд при акция на отряд "Кобра" съм СДВР. Тя е във връзка с имотни измами.

Освен Папата са задържани още няколко души.

По първоначални данни става въпрос за поне 4 имотни измами. Възможно е в хора на разследването броят им да се увеличи. Разследва се и отвличане. То обаче е станало преди време. Самият отвлечен, който след това е бил освободен, наскоро е починал.

Задържаните с Ицо Папата са от най-близкото му обкръжение, но не са му роднини.

Папата е в ареста, но къщата му се охранява от командоси.