Четирима партньори си поделят над 46 млн. лв. в концепцията “Около поречието на Бели Лом”

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 46 223 765 лв. ще получат 4-ма партньори от област Разград. В края на 2025 г. бе одобрено проектно предложение „Около поречието на река Бели Лом", подадено по процедура BG16FFPR003-2.002 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини", Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите" на Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г. Концепцията обхваща дейности, които ще се изпълняват от 4 партньорски организации – община Разград, община Лозница, община Цар Калоян и областната администрация на Разград.

Основна цел на проекта е чрез прилагането на партньорство и интегриран подход

да се насърчи ефективното използване на потенциала на региона,

да се създадат възможности за укрепване на регионалната конкурентоспособност, за развитието на туризма, транспортната инфраструктура, опазването на околната среда и развитие на културата и спорта.

Договорът с община Разград е с номер от ИСУН BG16FFPR003-2.006-0079-С01. По него градът ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 42 261 128 лв. и със собствен принос на стойност 7 257 903 лв. следва да изпълни 15 проектни идеи и дейности от различни сектори.

Ето някои от тях:

- Укрепване на къща музей „Димитър Ненов". Архитектурното решение за дома, в който е живял големият музикален педагог, виртуозен пианист и архитект Димитър Ненов, предвижда укрепване на каменния цокъл по цялата сграда, обособяване на входно приемно пространство на първия етаж, обединяване на стаи с цел организиране на основната експозиция от налични артефакти, която ще бъде допълнена от интерактивни елементи.

В по-новата сграда на къщата чрез преустройство ще бъде разширена залата за камерни музикални представления. В обекта ще бъде изградена система за видеонаблюдение, ще бъде създадена достъпна архитектурна среда, предвижда се и облагородяване на прилежащия към сградата терен. Реставрацията и консервацията на къщата музей ще имат пряк ефект върху събитийния туризъм в Разград и региона, тъй като тя е традиционно място и домакин на национални и международни музикални конкурси и на литературни прояви.

- Съхранение и развитие на културното наследство чрез укрепване, внедряване на енергоефективни мерки и надстрояване на административно-експозиционната сграда на Регионалния исторически музей в Разград.

Сградата на музея ще бъде укрепена и надстроена с втори етаж, който ще бъде предназначен за администрацията на музея, а първият етаж ще бъде преустроен в експозиционни зали с необходимата климатизация, витрини, технически средства, оборудване и др. за цялостно представяне на културното наследство. Условията за съхранение на движимите културни ценности ще бъдат подобрени чрез нова охранителна система.

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на ДКЦ 1 Разград. Проектът е свързан с Дългосрочната стратегия за саниране на сградния фонд в Р. България с хоризонт до 2050 г.

Сградата на Диагностично – консултативен център 1 (ДКЦ) в Разград се намира в централната градска на част на Разград, непосредствено до река Бели Лом и в нея практикуват специалисти в различни медицински направления - образна диагностика, кардиология, неврология, ревматология, гастроентерология; вътрешни болести, клинични лаборатории и др.

Строително-монтажните работи във връзка с подобряване енергийната ефективност на сградата се изразяват в поставяне на вътрешна топлоизолация от минерална вата с дебелина 12 см по южната и източна фасади и външна топлоизолация от EPS с дебелина 12 см по северната и западна фасади. На покрива на сградата ще бъдат поставени термопанели, предвижда се цялостна подмяна на съществуваща дървена и алуминиева дограма с РVС профил и стъклопакет с високоенергийно стъкло.

- Шест проекта за ремонт на общински пътища, чиято цел е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилките, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на същите. Това са: общински път RAZ 1118 – /II-49, Разград-Киченица/ жп гара Разград-Раковски-Киченица /II-49/ с обща дължина на трасето около 8+749.87 км; общински път RAZ 2114 – /III-205, Разград-Йонково/ - Черковна-Ясеновец /III-205/ с трасето с обща дължина 4+145.29 км; общински път RAZ 2110 – /RAZ 1113, Разград-Дянково/ - жп прелез Ясеновец - /III-205/ с дължина на пътния участък приблизително 3,000 км; общински път RAZ 1115 – /III-205, Разград-Йонково/ Ясеновец-Мортагоново- /III-2005 с трасе с дължина около 3+148.20 км; общински път RAZ 1113 - /III-4902/ Побит камък-Дянково-Разград с обща дължина около 18+683.93 км; общински път RAZ 1111–/III-204, Разград-Благоево/-границата на община /Разград-Попово/-Еленово-Дриново-/III-204/ за с. Тръстика с дължина на трасето от км 0+00 до км 1+878. Два от ремонтите на общински пътища са вече изпълнени.

- Подобряване на достъпността и безопасността на транспорта чрез осветяване и сигнализиране на пешеходните пътеки в Разград и изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Априлско въстание" и ул. „Перистър".

Проектът обхваща два подобекта. В рамките на първата дейност ще бъдат изпълнени мерки по сигнализиране на съществуващи пешеходни пътеки, изразяващи се във възстановяване/подновяване на хоризонталната маркировка и привеждането ù в съответствие с нормативните изисквания, поставяне на пътни знаци, изграждане на тротоарни рампи и осветяване на пътеките чрез монтиране на осветителни тела върху съществуващи стълбове и осигуряване на необходимия интензитет на осветеност.

Мерките по безопасност, достъпност и осветеност ще се изпълнят пред общо 23 броя сгради в Разград - училища, детски градини, административни сгради в централната градска част, многопрофилна болница, поликлиника и др.

Вторият подобект, предвиждащ изграждане на кръгово кръстовище и неговото сигнализиране, има за основна цел подобряване безопасността на автомобилния и пешеходен трафик чрез по-равномерно разпределяне на транспортните потоци и повишаване пропускателната способност чрез изграждане на улично кръстовище, тип кръгово кръстовище, регулирано с предимство на движещите се в кръга. Вътрешният кръг на кръстовището ще бъде от преместваеми (мобилни) елементи от рециклирани екологично чисти материали и с диаметър 13 м, а външният кръг с диаметър 32 м.

Ще се изгради нова пътна конструкция, оразмерена за тежко движение, ще се ремонтират прилежащите улични елементи – бордюри, тротоари и шахти, ще бъде поставена вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

- Доизграждане на съществуващата велоалея по бул. „Априлско въстание" от ул. „Бузлуджа" до кръстовището с бул. „България" и от бул. „Странджа" до Бизнес зона „Перистър". С инвестицията се цели изграждане на единна и непрекъсната велосипедна мрежа по бул. „Априлско въстание" и свързването ù с изградената извънградска алея до местност „Пчелина". Новопроектираните участъци по бул. „Априлско въстание" са от северната страна на булеварда. Първият участък (от бул. „България" до ул. „Бузлуджа") е с дължина 76 м и представлява самостоятелна алея за пешеходно и двупосочно велосипедно движение, а вторият участък (от бул. „Странджа" до края на бул. „Априлско въстание", където прави връзка със съществуваща велоалея, която стига до местност „Пчелина") е 1 240 м. В участъка от бул. „Странджа" до ул. „Перистър" алеята е за пешеходно и двупосочно велосипедно движение и двупосочна велоалея от ул. „Перистър" до края на булевард „Априлско въстание".

- Продължение на ул. „Дунав" от ул. „Св. Климент" до кръстовището на бул. „България" и бул. „Априлско въстание" гр. Разград. Проектът е насочен към значително увеличаване на пропускателната способност на автомобилното движение, към намаляване на замърсяването с вредни емисии в градската среда, както и към подобряване безопасността на движението за автомобили и пешеходци.

Инвестицията предвижда изграждането на нов пътен участък като продължение на ул. „Дунав" - от кръстовището на ул. „Свети Климент" и ул. „Никола Икономов" до кръстовището на бул. „България" с бул. „Априлско въстание". Началната точка на новия уличен участък е кръстовището на ул. „Свети Климент" с ул. „Никола Икономов". След това трасето преминава по ул. „Никола Икономов", пресича поречието на р. Бели Лом чрез изграждане на ново мостово съоръжение, свързващо двете платна на бул. „Бели Лом" и продължава по ул. „Връх Свети Никола".

Строителните дейности обхващат и реконструкция на съществуващото триклонно кръстовище с ново четириклонно кръгово кръстовище, изграждане на нова велоалея и тротоари, реконструкция на съществуваща подземна инфраструктура и комуникации - подмяна на съществуващите ВиК мрежи, реконструкция и изграждане на нови кабелни линии за запазване/демонтиране или монтиране на нови стълбове за улично осветление, полагане на вертикална сигнализация и пътна маркировка, сигнализиране и осветяване на пешеходни пътеки. По проекта ще бъде изготвен и стратегически документ План за устойчива градска мобилност на община Разград.

- Изграждане на ул. „Дунав" в участъка от ул. „Паркова" до ул. „Свети Климент". Предмет на дейността е продължението на основната улична артерия в югоизточна посока. Уличният участък е с дължина 248 м. и започва от кръстовището с ул. „Паркова" и свършва до кръстовището на ул. „Свети Климент" с ул. „Димитър Хранов".

Строителните дейности обхващат реконструиране на кръстовището с ул. „Паркова" в кръгово кръстовище, с малък кръгов централен остров, преобразуване на кръстовището с ул. „Свети Климент" от четириклонно в петклонно, реконструкция на две съобщителни шахти и нов преходен тунел между тях, изграждане на три подпорни стени, реконструкция на стълбище при „Дом на учителя", изграждане на тротоари, подземна инфраструктура и комуникации, ново улично осветление, вертикална сигнализация и пътна маркировка.

- Благоустрояване на прилежащата територия по поречието на река Бели Лом. Проектът е от три подобекта, обхващащи поречието на р. Бели Лом, Източния младежки парк и зона между р. Бели Лом и северната част на национален архитектурен резерват „Абритус".

Негова основна цел е да се възстанови, обнови и ревитализира източната рекреационна зона на Разград чрез социализация на речното корито на реката (в участъка, попадащ в обхвата на проекта), както и да се рехабилитират и приобщят съществуващи и нови територии за отдих, култура, спорт и забавления за представителите на всички възрасти - граждани и гости на Разград.

Един от подобектите предвижда от моста на ул. „Пета" до моста на изхода за гр. Шумен - 1800 линейни метра – да се осигурят възможности за пешеходно и велосипедно придвижване по северния и южния бряг на реката чрез алеи с асфалтова настилка, разделяща пешеходци от велосипедисти, в участъците с риск от падане в реката ще се монтира предпазен парапет, ще бъдат изградени 2 къта за отдих. „Интерпретационен център за културно наследство в област Разград" е третият подобект в северната охранителна зона на археологическия резерват „Абритус".

Подобект „Източен младежки парк" включва паркова среда, разположена в североизточните територии по поречието на р. Бели Лом, които представляват втората по големина компактна озеленена площ в Разград.

Проектната инициатива предвижда изпълнение на трайна алейно-планировъчна композиционна схема, която да отразява обособилите се през годините пешеходни направления и съществуващи пътеки. Ще има зона за детски игри и площадки, зона за пикник, зона за спорт и зона на могилите. Ще бъдат разположени 2 преместваеми обекта за кафе и напитки и пакетирани храни, санитарен възел и чешма.

„Интерпретационен център за културно наследство в област Разград" е третият подобект, той ще бъде разположен на територия в северната охранителна зона на археологическия резерват „Абритус", върху обща площ от около 28 000 кв. м.

Центърът е предвиден от 9 структури – павилиони, с различни размери. В отделните павилиони, чрез интерактивни елементи, добавена реалност и 4DX ефекти ще се представи културното наследство в региона – павилион „Лудогорие", павилион „Праистория и траки", павилион „Римска античност", „Средни векове", „Създаването на Разград", „Нематериално наследство", „След освобождението", „След войните" и павилион „Разград".

Павилионите ще са свързани с алейна мрежа и площадки, оформен е и сух фонтан, маркиращ някогашното трасе на река Бели Лом.

- Изграждане на дребномащабна инфраструктура за развитието на местни забележителности и атракции в Лудогорието. Предвидена е да се реализира в партньорство с още две съседни общини – Лозница и Цар Калоян. На територията на община Разград ще бъдат изпълнени дребномащабни дейности в местността „Пчелина" в землището на Разград с цел развитие и поддържане на местните забележителности атракции.

Дейностите, предвидени за изпълнение върху територии попадащи в границите на защитена зона BG0000173 „Островче", включват почистване и премахване на растителност по трасе на Туристическа пътека №1, по трасе на Туристическа пътека №2, по трасе на Туристическа пътека №3 и по трасе на „Лудогорски маратон".

Предвижда се също така доставка и монтаж на пейки, заслони и кошчета за отпадъци покрай трасетата, 2 бр. мобилни тоалетни, обособяване на терен за палатков лагер, изграждане на площадка за наблюдение на дивеч и птици.

Дейностите предвидени за изпълнение извън териториите на защитена зона BG0000173 „Островче" обхващат иновиране на съществуващата плажна територия на язовир „Пчелин 2", изграждане на 2 детски площадки и 2 площадки за фитнес на открито, понтонно съоръжение.

Различните проекти от концепцията са с различен статус и ход, за някои предстои да бъде възложено проектиране, за някои са изготвени инвестиционни проекти и са в процес на съгласуване с контролни органи, някои са с издадени разрешения за строеж и следва да се обявят процедури за възлагане на обществени поръчки.

Срокът за изпълнение на проект „Около поречието на река Бели Лом" и реализацията на всички включени в него дейности е 36 месеца (до 21.11.2028 г.).