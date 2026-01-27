Окончателно забраниха на Вълка да строи завод за горене на отпадъци

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отхвърли искането на инвеститора "Патрургия" ООД да строи завод за каменна вата край село Върбовка, община Павликени.

За съдебното решение първи съобщи групата "Ти решаваш" на страницата си във "Фейсбук". "Спечелихме! Справедливостта възтържествува!", написаха те.

"Делото срещу "Петрургия" ООД завърши с победа за хората, за Павликени, за бъдещето ни. Животът, здравето и природата на нашия край са по-важни от всеки инвестиционен интерес", пише в публикацията.

Компанията „Петрургия", собственост на бизнесмена Румен Гайтански – Вълка, преди повече от четири години внесе инвестиционно предложение за изграждане на мащабен индустриален комплекс край находище „Върбовка" в едноименното село в област Велико Търново. Проектът предвиждаше логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, както и прилежащ сграден фонд и площадки. „Петрургия" разполага с 35-годишна концесия за добив на базалт в района.

В началото местната власт подкрепи инвестиционното намерение, но след масови протести на жители на Павликени оттегли подкрепата си и гласува против реализацията на завода, който включваше и инсенератор за изгаряне на отпадъци.

По проект съоръжението трябваше да бъде с капацитет над два пъти по-голям от отменения столичен проект за изгаряне на отпадъци – 420 хиляди тона годишно. Това означаваше ежедневно изгаряне на около 1100 тона отпадъци, доставяни от цялата страна, предупреждаваха от екологичната организация „За Земята".

Според екоактивистите съществуваше и риск от внос на отпадъци, които да се използват за производство на електроенергия за нуждите на завода за каменна вата.

От окончателното съдебно решение става ясно, че опасенията не са били без основание. Министерството на здравеопазването е посочило, че реализацията на проекта е криѐла реален риск за здравето на хората. Допълнително е бил отчетен и риск от замърсяване на подпочвените води в район, който през летните месеци редовно е подложен на воден режим.

В инвестиционното предложение е било заявено, че необходимата вода ще се осигурява чрез събиране на дъждовни води, въпреки данните за намалели валежи през последните години – обстоятелство, което инвеститорът не е оспорил в хода на делото.

В крайна сметка тричленен състав на Върховния административен съд, с председател съдия Георги Георгиев, потвърди решението на Административен съд София-област и го остави в сила, пише "Mediapool". Така „Петрургия" окончателно губи делото. Компанията ще трябва да заплати съдебни разноски в размер на 633,15 евро, както и още 1022,58 евро на гражданското сдружение „Ти решаваш".

Върху компанията "Петрургия" има наложен запор и от страна на Софийска градска прокуратура от 2024 г. Обезпечителната мярка е по назателното дело срещу Гайтански. Прокуратурата го обвини, че той подбудил бившия шеф на държавната Българска банка за развитие Стоян Мародиев да му отпусне кредит от близо 150 млн. лв.

През 2024 г. Гайтански дори беше задържан за кратко в ареста по това дело, след като взе страната на почетния лидер на ДПС Ахмед Доган срещу санкционирания по глобалния закон за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Съдът промени мярката му за неотклонение от задържане на гаранция от 250 000 лева едва след като Гайтански мина в лагера на новия лидер на ДПС Делян Пеевски.