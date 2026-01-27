6 часа умували в кабинета на Кирил Петков как да задържат Борисов, никой не възразил (Обзор)

Решението било взето в МС

Петнайсетина души умували около 6 часа в кабинета на Кирил Петков в Министерския съвет как да задържат лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и пиар експерта Севделина Арнаудова на 17 март 2022 г. За часовете, предшествали ареста на тримата, разказаха във вторник в Софийския градски съд служителят на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП) Цветан Йоцов и началникът му Иван Николов. Те бяха разпитани по делото срещу Кирил Петков, подсъдим, че е превишил правата си, нареждайки задържането на Борисов, Горанов и Арнаудова.

Йоцов е оперативният, работил по преписката, образувана по сигнала на БОЕЦ за снимките, на които има пачки и кюлчета и се твърди, че са от спалнята на Борисов, както и по твърдения на Васил Божков за подкупи. Полицаят също така бил в екипа, задържал Борисов, а преди това претърсил дома му. При претърсванията началникът му Иван Николов бил в кабинета на шефа на ГДНП Венцислав Кирчев и координирал по телефона екипите, отишли на адресите на тримата. Преди това обаче Йоцов и Николов прекарали доста часове в кабинета на Кирил Петков в Министерския съвет.

Първи от двамата там бил повикан Николов. Това било около 10 часа на 17 март 2022 г. Той заварил тогавашния премиер и бившия вътрешен министър Бойко Рашков, а малко по-късно пристигнал и Асен Василев, дошли и шефовете на ГДНП. Петков и Рашков се интересували как върви преписката по сигнала на БОЕЦ. Затова около 11-11,30 ч бил повикан Йоцов, който работил по нея. Коментирало се как да се образува досъдебно производство и да се избегне прокуратурата. Обсъждало се делото да започне по доклад на АДФИ, но се стигнало да извод, че е стар и не става за обвинение. Тогава Петков съобщил, че предишния ден имал среща с шефката на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши и “я запознал със случая”.

По време на разговора някой предложил да се действа в ситуация на неотложност с първа стъпка по разследването разпит на Кирил Петков. Оперативният служител от ГДНП Николай Вълчев, който също бил там, го разпитал на момента.

“Кирил Петков заяви, че трябва да бъде извършен арест на Борисов, никой не възрази по въпроса”, обясни Николов пред съда. Според него решението за претърсване, изземване и задържане още същия ден било взето в Министерския съвет. Направен бил и план, подписан от полицейските началници. Претърсването било, за да се вземат документи, които можело да изчезнат. Никой обаче не знаел какво ще се търси в домовете на тримата.

По време на разговора “някой казал едно-две изречения”, че служители на ГДНП не могат да разследват бивш премиер. Според закона това е работа на следователите. Имало спор и доколко е редно претърсванията да са вечер, но Рашков, който се включил, настоял да е така, за да не изтича информация.

Йоцов и Николов се разминаха по въпроса кой е поискал Борисов да бъде изведен с белезници от дома си. Според Йоцов Николов много държал. Той пък обясни, че само препредавал по телефона нарежданията на шефа на Националната полиция Венцислав Кирчев. Когато полицаите отишли в дома на Борисов, лидерът на ГЕРБ не изглеждал изненадан, затова Йоцов предположи, че е знаел. Щом му казали, че ще го водят в Националната полиция, Борисов само поискал да се свърже с адвокат.

По думите на полицаите предварително не е имало заповеди за задържане на тримата. Йоцов написал тази на Борисов, когато се върнали в полицията. Според него това не било необходимо, “но така било казано”.