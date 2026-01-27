Вижте какво решава правителството в оставка утре

1. Проект на Решение за приемане на отправено от концесионера „БМФ Порт Бургас" АД мотивирано предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал „Бургас-запад" - част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение - Бургас, сключен на 8 март 2013 г. между Министерския съвет на Република България и „БМФ Порт Бургас" ЕАД, и за обявяване на активи - част от пристанищна инфраструктура - публична държавна собственост (оборудване), за активи - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването им.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

2. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Телекомуникации", проведено на 5 декември 2025 г. в Брюксел.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщеният; министьрът на електронното управление

3. Проект на Постановление за възлагане на дейности на „Българска банка за развитие" ЕАД.

Внася: министърът на финансите

4. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по Дело Т-653/25, MS и 12 други жалбоподатели срещу Съвета на Европейския съюз, образувано пред Общия съд на Европейския съюз, по повод предявена искова молба на основание чл. 263, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Внася: министърът на финансите

5. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по Дело Т-654/25, Станислав Добринов Стоянов срещу Съвета на Европейския съюз, образувано пред Общия съд на Европейския съюз, по повод предявена искова молба на основание чл. 263, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Внася: министърът на финансите

6. Проект на Решение за финансиране на разходи за персонал и социални плащания по държавния бюджет и предоставени трансфери от държавния бюджет за бюджета на държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса и сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд за месец януари 2026 г. за сметка на наличности от предходната година.

Внася: министърът на финансите

7. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за назначаване на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Казахстан и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Киргизката република.

Внася: министърът на външните работи

8. Проект на Решение за приемане на доклад за участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз по време на Датското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 юли - 31 декември 2025 г.).

Внася: министърът на външните работи

9. Проект на Решение за приемане на Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2026 г.).

Внася: министърът на външните работи

10. Проект на Решение за приемане на Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2026 г.

Внася: министърът на външните работи

11. Проект на Решение за приемане на актуализиран Национален план за противодействие на тероризма.

Внася: министърът на вътрешните работи

12. Проект на Решение за одобряване проект на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 (Република България) и Градина 2 (Република Сърбия).

Внася: министърът на вътрешните работи

13. Проект на Решение за одобряване проект на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави, и за откриване на нов граничен преход „Капитан Андреево - Капъкуле – север".

Внася: министърът на вътрешните работи

14. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на имоти – публична държавна собственост, за управление на Министерството на културата за нуждите на Народния театър „Иван Вазов".

Внасят: министърът на отбраната; министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. Проект на Решение за изменение на Решение № 623 на Министерския съвет от 2024 г. за даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа от програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление, над общия бюджет по съответната програма.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. Проект на Решение за одобряване на Окончателен доклад за изпълнението на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013- 2025 г., включително актуализацията и от 2020 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. Проект на Решение за обявяване на част от имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването му.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

18. Проект на Решение за обявяване на имоти - публична държавна собственост, за имоти - частна държавна собственост, и за безвъзмездното им прехвърляне в собственост на община Костенец, Софийска област.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

19. Проект на Решение за даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост, за административните нужди на централното ръководство на Политическа партия „Възраждане".

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

20. Проект на Решение за даване на разрешение за учредяване на безсрочно право на строеж срещу обезщетение върху поземлен имот, собственост на „Автомагистрали" ЕАД - гр. София.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

21. Проект на Решение за одобряване на резултатите от Седмото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, проведено на 30 октомври 2025 г. в София.

Внася: министърът на енергетиката

22. Проект на Решение за одобряване на финансиране на съдебната власт за 2026 г.

Внася: министърът на правосъдието

23. Проект на Постановление за откриване на Институт по криптоикономика, блокчейн и иновации като основно звено в структурата на Университета за национално и световно стопанство, гр. София.

Внася: министърът на образованието и науката

24. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 283 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8

от Закона за висшето образование.

Внася: министърът на образованието и науката

25. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на образованието и науката

26. Проект на Решение за допълване на Лабораторния комплекс на София Тех Парк, обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020 - 2027 (НПКНИ), с модул 2 „Национален център за спортна наука и иновации".

Внася: министърът на образованието и науката

27. Проект на Решение за одобряване на финансиране за извършване на плащания за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември до 31 декември 2025 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Внася: министърът на образованието и науката

28. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт, част „Образование", което ще се проведе на 29 и 30 януари 2026 г., гр. Никозия, Кипър.

Внася: министърът на образованието и науката

29. Проект на Решение за приемане на Национална програма за превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България, 2026-2030 г.

Внася: министърът на здравеопазването

30. Проект на Решение за одобряване на финансиране за извършване на плащания за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 ноември до 31 декември 2025 г.

Внася: министърът на здравеопазването

31. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, част „Вътрешен пазар и индустрия", което ще се проведе на 2 и 3 февруари 2026 г. в гр. Никозия, Кипър.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

32. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението между Правителството на Република България и организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно определянето на Центъра за подводна археология за институт от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО като „Институт за подводно наследство", подписано на 19 януари 2026 г. в Централата на ЮНЕСКО в Париж.

Внася: министърът на културата

33. Проект на Решение за замяна на имот - недвижима културна ценност с категория „национално значение", собственост на „Български енергиен холдинг" ЕАД, с равностоен имот - частна държавна собственост.

Внасят: министърът на културата; министърът на енергетиката; министърът на регионалното развитие и благоустройството

34. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници.

Внася: министърът на енергетиката