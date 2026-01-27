За да не кръшкат от спорт, групови разходки за агентите на ДАНС - в работно време, с шефа и по план (Обзор)

Сега имат задължението да тренират индивидуално по един час във вторник и четвъртък, но нямало как да ги следят дали са във фитнеса

Агентите на ДАНС ще бъдат извеждани на разходка организирано и от началниците си, за да поддържат добра физическа форма. Това става ясно от проект на инструкция, публикувана за обществено обсъждане. Задължението да спортуват е

за поддържане на високо ниво на работоспособност,

противодействие на стреса, здравословен начин на живот и готовност да изпълняват служебните си задължения.

Сега контраразузнавачите са длъжни да се подготвят индивидуално във вторник и четвъртък - един час в работно време и още толкова, след като си тръгнат или през уикенда. Този подход обаче бил неефективен, тъй като нямало как да се контролира дали агентите са във фитнеса, или спортуват нещо друго. Освен това шефовете не могат да следят ефективността на индивидуалните им тренировки, особено в работно време. Било трудно и “създава предпоставки за нецелесъобразно използване и неуплътняване на работното време”, пише в мотивите към инструкцията, т.е. нарушава се работният ритъм и не се знае агентът във фитнеса ли е, на кафе, или на пазар в близкия мол.

“Липсата на пряк надзор при индивидуалната физическа подготовка повишава риска от травми и инциденти, включително от настъпване на трудови злополуки. Провеждането на физическата подготовка в организирана форма чрез пешеходни походи създава условия за по-добро планиране и контрол, повишаване на служебната дисциплина и безопасност, оптимално използване на работното време, както и допринася за укрепване на колективния дух, взаимодействието и екипността между служителите”, пише в мотивите на и.ф. председателя Деньо Денев.

От инструкцията за организираните походи не става ясно къде ще се провеждат - в планината, парка, по улиците или на поляни около София, вероятно заради секретната дейност и спецификата на службата.

Разходките ще са задължителни за всички,

включително и за администрацията на ДАНС. Ще се провеждат веднъж в месеца в рамките на един работен ден.

Шефове на сектори, отдели и дирекции ще организират походите лично, а зам.-председателят на ДАНС ще утвърждава плана на разходката, пише в инструкцията. Плановете трябва да са на бюрото на зам.-председателите най-малко 5 дни преди тиймбилдинга. За всеки отделен пешеходен поход ще се прави списък на служителите, които ще вземат участие. Националната сигурност обаче ще бъде в безопасност, защото определени агенти ще останат на работните си места, докато другите укрепват физиката си.

Веднъж в годината ще има контрол на физическата подготовка на агентите. Тестовете ще са различни в зависимост от пола и възрастта. Специална комисия ще осигурява уреди, броячи, хронометри и регистратори на постиженията от тестовете, както и медицински надзор.

Един от тестовете е за бягане

Резултатите ще се вписват в протокол, а оценките ще са “изпълнил” и “неизпълнил”. Не става ясно какво ще се случва с тези, които не са покрили критериите, и дали ще се разхождат повече от колегите си, които са в добра физическа форма. За ежегодните тестове обаче има време, за да се адаптират агентите на ДАНС към новите правила - ще се провеждат не по-късно от октомври. Тези, които не са се явили, защото са имали важна и неотложна работа по опазване на националната сигурност, ще се явяват допълнително.