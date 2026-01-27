ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мони Николов пак води "Локомотив" към победа в Рус...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22174122 www.24chasa.bg

Тежка катастрофа с жертва стана на главния път между Враца и Монтана

3424
Полиция СНИМКА: 24 часа

Тежка катастрофа между два автомобила на главния път Е79 в района между Враца и Монтана взе жертва.

Едната кола е с германска регистрация, смята се, че именно шофьорът, който я управлявал е карал с висока скорост и предприел рисково изпреварване, съобщава БГНЕС.

На километър преди отбивката за с. Краводер се удря в идващ насреща лек автомобил с монтанска регистрация. На място е загинал шофьорът, идващ от Монтана.

Чужденецът и спътниците му са транспортирани във Врачанската болница. Очаква се повече информация от МВР в следващите часове.

Заради тежкия инцидент се образува колона от типове, които все още изчакват. Пътна полиция отклонява леките автомобили по алтернативни трасета.

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)