Оставиха под домашен арест подпалилия апартамент в Хасково, за да отмъсти на жена си

Състав на Районен съд-Хасково постанови мярка за задържане „домашен арест“ за 43-годишния хасковлия Боян Асенов. Мъжът е с повдигнато обвинение за палежа на апартамент в жилищен блок в областния град.

Пред съда Асенов се призна за виновен и заяви, че е подпалил жилището за отмъщение. Той обясни, че в апартамента е съжителствал на семейни начела с жена, с която са били заедно 28 години, но преди време са се разделили. По думите му преди дни тя е продала апартамента, без да му съобщи. За сделката научил от купувача, който му дал срок от една седмица да напусне, пише БТА.

Асенов каза в съдебна зала, че жената, с която е съжителствал, е изчезнала с парите от продажбата на апартамента и го е оставила без стотинка и без покрив, което предизвикало гнева му. Призна, че обитаваният съвместно апартамент е бил на нейно име, но посочи, че през годините той също е правил финансови вложения в дома. Пред съда призна още, че при палежа е бил в нетрезво състояние, но е изчакал екипите на пожарната и полицията, и е признал за стореното.

След изслушване на страните, съдът не уважи искането на Районна прокуратура за налагане на по-тежка марка- задържане в ареста, спрямо обвиняемия с мотив, че той е направил самопризнания за стореното, не се е укривал след палежа и има постоянен адрес в Хасково.

При изчитането на обвинителния акт от представителя на Районна прокуратура, стана ясно, че мъжът е бил осъждан преди, без да му бъде налагано ефективно наказание и е реабилитиран - обстоятелство, което също беше отчетено в мотивите на съда за налагане на по-леката мярка.

При признаване на вината му, наказанието, предвидено по закон, е от една до осем година затвор.

Определението на Районен съд Хасково за наложената мярка, подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Хасково.

За пожара в блок 32 на бул."Васил Левски", който е регистриран на 25 януари, беше съобщено в ежедневния бюлетин на пресцентъра на Областната дирекция на МВР- Хасково вчера. Според информацията, при първоначалния оглед от екипите на пожарната, е направено предположение, че пожарът е умишлен, тъй като са събрани данни, че огънят е тръгнал едновременно от две от помещенията в жилището.