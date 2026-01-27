Издирват 80-годишна от Баня, Карловско, няма я от четвъртък

Синът й живеел в Кипър, прибрал се спешно

80-годишна жена на име Свободана от град Баня край Карлово е в неизвестност от четвъртък и я издирват. "Последно е засечена от камери в града към 15 часа на 22 януари. Към 21 часа същия ден е разговаряла със сина си, който живее в Кипър. Оттогава следите й се губят", обясни за "24 часа" кметът Стамен Гешев. Синът на изчезналата жена се е прибрал спешно у нас.

Свободана се е придвижвала трудно, с помощта на колело, което бутала, а не карала. Така е и запечатана от видеонаблюдението. Има съмнения, че е отключила деменция и по тази причина е тръгнала в неизвестна посока.