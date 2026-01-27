Йотова забърза процедурата, Желязков премиер още 3 седмици (Обзор)

Президентът "счупи" протокола - посрещна Рая Назарян на входа

За да има доверие в изборите, не трябва да ги организират политически фигури в ролята на премиер и вътрешен министър, съгласили се и двете

Президентът Илияна Йотова забърза процедурата по избор на кандидат за служебен премиер, като насрочи до петък срещите си с всички потенциални такива.

Но и най-оптимистичният сценарий - още в същия ден, 30 януари, тя да обяви името на приел поканата, а той да е готов със състав на правителството за ден-два, не позволява вместване в сроковете за избори на 29 март. Това означава, че правителството в оставка начело с Росен Желязков ще упражнява изпълнителната власт още поне 3 седмици, ако вотът бъде насрочен за 19 април.

С разговор с Рая Назарян във вторник бе подновена процедурата по търсене на служебен премиер, която остана на пауза след напускането на Румен Радев. Това, че първата покана е към председателя на парламента, е израз на голямото ми уважение към Народното събрание като институция, обясни ден по-рано Йотова. И демонстира това нагледно във вторник - посрещна лично Назарян. За пръв път президент “чупи” протокола (когато не става въпрос за официални визити на чуждестранни държавни глави) и слиза на крака на входа на институцията да посрещне госта си. Диалогът между двете

явно също е преминал в нов стил, защото продължи близо час

Преди старта на консултациите Йотова заяви, че ще очаква задълбочен разговор с кандидатите за служебен премиер и аргументи при отказ. Държавният глава посрещна лично шефката на НС на входа на президентството. КАДЪР: Би Ти Ви

“По начина, по който посрещна Рая Назарян, Йотова показва уважение към парламента”, коментира по-късно и предшественичката ѝ в НС Наталия Киселова.

Очаквано Назарян остана на позицията, която отдавна обяви публично - че няма да приема поста. Не е справедливо изявено политическо лице, част от парламента, да съставя служебен кабинет. Дори да не участва на следващите избори - тъй като няма как служебният премиер да се регистрира в листите, се създава усещане за липса на безпристрастност, мотивира се тя.

Двете с Йотова се обединили около това, че колкото и да е подготвен шефът на НС, към него винаги ще има съмнения за намеса в изборния процес. Така и очакванията на обществото за честни избори нямало да бъдат оправдани.

Обсъдили не само какво е най-важно за служебния кабинет и каква трябва да бъде фигурата на служебния премиер, но и каква да бъде тази на вътрешния министър, за когото постигнали съгласие, че също трябва да е партийно независим.

На излизане от “Дондуков” 2 Назарян потвърди, че изборите няма да са на 29 март, но яснота за датата още няма.

Утре Илияна Йотова е поканила ръководството на БНБ - управителя Димитър Радев и тримата му заместници Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров. В четвъртък срещите ѝ продължават с омбудсмана Велислава Делчева и заместничката ѝ Мария Филипова. Кръгът от консултации

завършва в петък с шефа на Сметната палата Димитър Главчев

и замовете му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Неофициално наблюдателите залагат на Главчев или Андрей Гюров, но все по-малко вероятно изглежда новият президент да избере бившия депутат от ПП с висяща позиция като подуправител на БНБ. След атака от антикорупционната комисия за несъвместимост той бе отстранен от длъжност, но формално още заема поста (в неплатен отпуск) и води дело в Съда в Люксембург, а ЕЦБ го подкрепи.

Изборът му обаче крие юридически риск не от гледна точка на въпроса дали той все още е подуправител на БНБ, а защото такъв указ на президента може да бъде оспорен, което да постави под съмнение и да създаде напрежение в предстоящите избори, смята доц. Киселова. Затова очакванията са Йотова - изключително прецизна в първите си стъпки като президент, да не се спира на решения, които носят риск от правни атаки и политически конфликти.

“Разговорите дали т.нар. домова книга трябва да остане занапред, отново ще бъдат отворени, защото по този начин - с връзването на ръцете на президента се създават повече проблеми, отколкото бяха решени”, коментира пък Киселова и нарече “глупав” настоящия текст от променената конституция.