Асен Василев чака Радев да ги подкрепи, ако желае, но ПП-ДБ нямало да управляват с него (Обзор)

“Продължаваме промяната - Демократична България” категорично няма да управляват с ГЕРБ и Румен Радев, но ако иска, той може да ни подкрепи. Това заяви лидерът на ПП Асен Василев.

Той отговори отрицателно на въпрос дали за партията му е възможно управление с участието на ГЕРБ и Радев, след като откъм ГЕРБ казаха, че “всичко е възможно”. Подобен вариант не стоял на дневен ред.

Коалицията ни е единна, важното за нас винаги е било в каква посока ще върви страната и това трябва да се дефинира ясно след влизанетго в Шенген и еврозоната, обяви Василев. ПП и ДБ са обединени “около идеята за силна България в силна Европа и за единна армия, която да може да се защити, защото това е най-добрият начин и България да може да се защити”, допълни той.

Отрече в ПП да тече чистка - Кирил Петков спазва заявлението си за излизане от политиката, а Лена Бориславова сама отказала да е в листите, оставайки член на Националния съвет. Решението за Явор Божанков и Даниел Лолер пък е взето още преди 1 г., когато те подкрепиха излъчването на кабинета “Желязков”.

След преговори коалицията ще реши за листите - до около 2-3 седмици, обяви още Василев. Потвърди, че се водят разговори и с представители на протестите и на младежки организации за включване в тях.