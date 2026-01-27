Николай Нанков: Останалите поръчители на арестите ще оставят Кирил Петков сам да опере пешкира

Останалите поръчители на арестите на Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов ще оставят Кирил Петков сам да "опере пешкира" за позорните арести. Такова мнение изрази Николай Нанков от ГЕРБ във Фейсбук публикация след днешното дело срещу Петков.

Ето пълния текст на поста:

Че незаконните арести на Бойко Борисов, Севи Арнаудова и Влади Горанов са позор, отдавна е ясно и на най-върлите ни опоненти. Вече за всички е ясно още нещо - че част от поръчителите им са не просто носители на мракобесни тъмни страсти. А са лишени и от капчица морал и мъжество.

Много съм критикувал Кирил Петков и ще продължа да го правя - от момента, в който беше инсталиран като служебен министър в нарушение на Конституцията, до провала му като политически лидер и управленец. Днес обаче стана ясно, че за своите той вече явно е в категорията на "бившите хора" (по наглия израз на Бойко Рашков). Останалите поръчители ще го оставят сам да "опере пешкира" за позорните арести. А те ще продължават да мамят обществото като се представят за пазители на правовия ред и носители на някаква универсална истина!