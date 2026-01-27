"Академични оскари" №10: със знания най-информираното Z поколение ще оцелее в бурите (Обзор, видео)

20 ректори, бизнес лидери, 8 министри на образованието и още 200 българи, които ценят пътя нагоре, който висшето образование чертае за поколения, се събраха за 10-и път на "Академичните оскари".
Церемонията, която медийна платформа "24 часа" организира, отличава университетите с челни места в рейтинга на висшето образование. За дефицита на лидери и изграждането им се говори на събитието, продължило близо 3 часа. Тона зададе президентът Илияна Йотова.
Във времето, което с все по-бясна скорост променя живота, академичната и бизнес общностите виждат като кауза работа в синхрон, за да получават студентите знания и умения. Целта е поколението Z - най-информираното досега, да оцелее в бурите не само с огромното количество информация, до което има достъп, но и с качествено образование.
Домакини на "Академичните оскари" бяха проф. Николай Вълканов и съпругата му инж. Румяна Вълканов, в чиято сграда NV Tower, бе церемонията.
Красимир Вълчев: Образовани ще прескочим капана "средни доходи"
Благодаря на "24 часа", че за десети път организира т.нар. "Академични оскари". Висшето образование има нужда от признание. Благодаря на консорциума, начело с "Отворено общество", който изработи преди 15 г. първата рейтингова система, която получи признание в международен мащаб като една от най-добрите, с най-надеждни източници на информация.
Както всяко нещо подлежи на усъвършенстване, но беше достатъчно добра, за да реализираме важни политики в системата.
Всички министри на образованието са надграждали. Неслучайно днес сме на първо място в ЕС по брой на чуждестранни студенти в специалността "Медицина".
Всяка година връчвам национални дипломи на зрелостниците с пълен отличен от държавните изпити, лауреати от национални и международни състезания. И все по-голяма част от тях избират България - най-вече в Софийския университет. Това е още един показател за вътрешно подобряване на престижа тук на висшето ни образование.
Иска ми се бизнесът да вярва и убеждава своите колеги, че като държава и общество трябва да разчитаме на българските висши училище за социално-икономическото ни развитие. Ако искаме да живеем добре и да прескочим т.нар. капан на средните доходи, да заложим на образование, технологии, индустрия.
Важно е и хуманитарното начало. За да просперираме, трябва да се доверим на системата, да я подкрепяме, да имаме този обществен консенсус, че само заедно можем да вървим напред.
Проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов: Стипендиите са задължение, а не привилегия за бизнеса
Този ден очаквам винаги с огромно нетърпение, защото аз от самото начало съм партньор на тази кауза и искам да бъда винаги.
За мен науката и образованието са най-важните неща, които ще ни изкарат от всички кризи, а не политиците. Бизнесът трябва да работи пряко с университетите. Пример е Българската минно-геоложка камара, ние работим пряко с университетите.
"Минстрой Холдинг" дава 20 стипендии на УАСГ, 20 стипендии на Минно-геоложкия университет. С университетите работят и "Елаците-Мед", "Челопеч" и "Асарел-Медет", дават стипендии и подпомагат обучението. Това е задължение, а не привилегия на бизнеса.
Академичен оскар за проф. Георги Венков, ректор на Техническия университет - София, от чл.-кор. Евелина Славчева, председател на БАН:
ТУ - София, е университетът, който подготвя така нужните кадри в днешния свят, каза чл.-кор. Евелина Славчева. Проф. Венков призова университетите заедно да докажат, че висшето образование у нас е на високо ниво.
Академичен оскар за проф. Бойчо Ланджов, ректор на Медицинския университет - София, от Йорданка Чобанова, ръководител на ЕК в България:
В тези несигурни времена има нещо сигурно - знанието. Най-големият приоритет на Европа е увеличаване на средствата за иновации, знания и научноизследователска дейност. А резултатите на МУ- София, са впечатляващи, каза Йорданка Чобанова.
Академичен оскар за д-р Джей Даниел Минингер, президент на Американския университет в България, от Миглена Узунова - Цекова, старши директор "Човешки ресурси" на А1:
В А1 вярваме в изграждането на мост между младите хора и тяхното бъдеще, каза Миглена Узунова - Цекова. Гордеем се, че сме институция мост, каза Минингер.
Академичен оскар за проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС, от Велислава Задурян, директор "Човешки ресурси" на УниКредит Булбанк:
УниКредит Булбанк и УНСС създадохме реален мост между образованието и практиката в бизнеса, каза Велислава Задурян. Проф. Димитров посочи, че само в залата има поне 15 души на високи позиции, които са възпитаници на УНСС.
Академичен оскар за проф. Ивайло Копрев, ректор на МГУ, от Румяна Иванова, изпълнителен директор на "Геотрейдинг":
В диалог с бизнеса студентите могат да се подготвят за предизвикателствата, каза
Иванова. А проф. Копрев обяви, че от тази година започва и дуално обучение в минните компании.
Академичен оскар за проф. Мирослав Дачев, ректор на НАТФИЗ, от Иван Чернев, изпълнителен директор на "Кауфланд България":
"Кауфланд" отвори нов филиал с културна част. Това е пример за симбиоза - от всеки клиент се отделят няколко евроцента във фонд, изграден с НАТФИЗ, който ще инвестира в образование за деца, каза Чернев. Университетът няма стени, той живее заедно с всичко останало, иначе се изолира и умира, каза проф. Дачев.
Академичен оскар за проф. Галин Иванов, ректор на УХТ - Пловдив, от Румен Цонев, главен изпълнителен директор на "Холдинг КЦМ 2000":
Чрез хранителните технологии може да бъде постигната най-голямата трансформация на суровините. А само така можем да се защитим в променящия се свят, обясни Румен Цонев.
Академичен оскар за проф. Сеня Терзиева, ректор на ХТМУ от Свилен Стефанов, директор "Киберсигурност и мрежи" в "ДПМ Металс":
Свилен Стефанов посочи, че много интересна специалност в ХТМУ е "Индустриална безопасност". Според него формулата е "скорост, достъп до знание, симбиоза, адаптивност. И да добавя безопасност."
Академичен оскар за проф. Георги Янков, ректор на Национална художествена академия от д-р Никола Рангелов, председател на УС на БАМИ:
"Горд съм, че от 10 спонсора 6 са от минно-геоложкия сектор. Гответе се, идва Gen Алфа", обърна се д-р Рангелов към представителите на висшите училища.