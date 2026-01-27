Президентът Илияна Йотова: Изграждайте лидери - имаме остър дефицит

Във времената, в които живеем и в които всичко сякаш минава за един миг, да родиш и да развиваш тази инициатива цели 10 години, да печелиш все повече съюзници, заслужава уважение.

Защото медиите, бизнесът, българското образование, институциите са печелившата формула. И докато много други сектори си мечтаят да имат такава формула, тази е успешната и живее вече 10 години. И съм сигурна, че ще продължава да живее занапред, защото в нейната основа е най-важното - образованието на децата и младите хора на България и всичко онова, което можем да им дадем, за да имат бъдеще.

Много често в нашето общество се говори за разделение. Днес в тази зала разделение няма. Това е един от примерите, че когато имаме общи цели и амбиция България да върви напред, можем да го направим, но само заедно.

Сигурна съм, че всеки от вас претегля тази инициатива от собствената си гледна точка. От ангажиментите, които има и професионални, и човешки, всеки има своята гледна точка как да продължи тази симбиоза между образованието, бизнеса, реализацията.

Но когато има трибуна и възможност да обсъди своите виждания с другите, да разкаже публично за идеите си и да ги претегли по този начин - ето това вече е част от успеха.

Сигурна съм, че всичко започва от образованието. От онова, което можем да дадем на децата още в средното училище, след това във висшето.

Всеки млад човек има своята амбиция. А ако помогнем амбицията на всеки да се превърне в обща на народа ни, означава, че сме си свършили работата.

Нека да направим така, че децата ни да получат в аудиториите и в училищата най-добрите знания. Сигурна съм, че българските преподаватели дават и ще дават всичко от себе си.

И нерядко става най-доброто - децата надскачат собствените си преподаватели

Отиват много по-напред в знанията и в реализацията си. И такава е логиката на живота. Така трябва да се случва. И за разлика от мнозина скептици, които често ни убеждават, че българското образование не струва, аз вярвам в неговата традиция. Биографията ми ме е свързала с много случаи, в които съм имала възможност да видя резултатите от чуждите системи. И ви уверявам, че имаме все още много преимущества. Нека да стъпим на тази основа.

Може ли да има добра, развита, прогресивна икономика, ако нямаме добре подготвени още от образованието млади хора, специалисти? Очевидно, че не може. Може ли да имаме добра икономика, ако зад нея не стои ангажиментът, но не формалният, а истинският ангажимент на институциите? Няма как да стане.

Ето това е печелившата формула и затова тази инициатива е успешна вече 10 години. Защото съм сигурна, че стотици хора, минали през нея, са разбрали колко е важно това.

Тази инициатива показва, че "24 часа" е не само вестник, не само медия, не само сайт. Това е

цялостна платформа и успешен модел за развитието на страната ни

Ще подчертая и нещо друго, свързано с българското образование - изтъквано е многократно, но лично аз няма да се уморя да го подчертавам. И това е нивото на българските университети. А то е европейско. И съм сигурна, че младите хора, студентите, преподавателите, професорите, доцентите, асистентите, всички искат да развиват своята Алма матер така, че да бъдем сред първите в общото ни европейско семейство.

Не можем да се задоволяваме да оставаме на едно и също ниво и използвам случая, министър Вълчев, да ви поздравя затова, че ще има промени във висшето образование и най-вече за вашата заявка да ги правите заедно с тези, с които трябва. Най-важни са академичните ръководства, за да не направим поредната реформа, която да закичим като брошка на ревера си, а тя да се окаже неработеща.

Позволете ми да поздравя организаторите и за още нещо. В днешно време много често се говори за лидерство на най-различни форуми, на най-различни нива, с най-различни сюжети и тематика. Темата е актуална, защото имаме остър дефицит на лидерство както в международен план, така в европейски, за съжаление, и в национален план.

Лидерът е не само човек, добре подготвен като образование, което му е дало и критичното мислене, и личната амбиция, и знанията, и идеята и самочувствието да води други напред. Истинският лидер е онзи, който не само казва на другите какво да правят, а който така увлича хората, че те да припознават неговите идеи като свои.

Затова учете младите хора освен на знания, на това да бъдат и добри управленци. Хората на България трябва да се научат и да управляват. А нека "24 часа" направи така, че България да познава тези хора, да ги познава и светът.