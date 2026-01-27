4-ма визионери: GenZ знае повече, но трябва да се адаптира към нова криза всяка седмица

Бизнесът чака умни млади лидери, които от стажанти да изкачат стълбицата до директори

Четирима умни българи, които водят своя бизнес и екип в успешна посока, споделиха формули как висшето образование да подготвя мениджъри и кои умения днес трябва да се насърчават. Именно това бе специалният акцент на 10-ата церемония "Академични оскари".

В панела "Визионерите" участваха Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, Иван Чернев, изпълнителен директор на "Кауфланд България", Доминик Хамерс, изпълнителен директор на "Геотехмин", и Максим Бехар, председател на настоятелството на УНСС, основател на M3 Communications Group и водещ PR експерт.

За УниКредит Булбанк работата с университетите е топприоритет. Банката е известна като източник на кадри и работим в много близко партньорство с университетите. Над 700 младежи през миналата година са минали през нашите стажантски програми.

Повече от 30% от стажантите започват работа

при нас. Над 50% от новоприетите ни служители са под 30 г. Това е добра практика и аз лично тръгнах като стажант, каза Цветанка Минчева.

Че е започнал кариерата си като практикант в "Кауфланд Германия", сподели и Иван Чернев.

Иновациите са огънят, който движи бизнеса, образованието и държавата напред. Бизнес академия Kaufland - УНСС създадохме за 10 минути. Всичко започва с лична кауза, продължава със стратегия и се движи от мотивацията. През нея преминават около 200-300 студенти с конкретни проекти. Миналата седмица имахме събитие в Пловдив, където студентите се бяха подготвили с конкретни проблеми и презентираха решенията им. 50% от студентите остават на работа в нашата централа, а 30% - извън нея. Когато имаш страст и обич към науката, ще се движиш напред, но без науката няма иновации и растеж, убеден е изпълнителният директор на "Кауфланд България".

Заради спецификата на работата по-малко са стажантите в минния бизнес, стана ясно от думите на Доминик Хамерс. В минния сектор е много важно да си сътрудничим с университетите. Ние провеждаме лекции, даваме стипендии и имаме стажантски програми. Каним студентите и на производствени екскурзии. При нас имахме по-скромен брой стажанти заради спецификата на работата ни - 49. Някои са вече назначени. Проучване показва, че през 2030 г. 70% от работниците ще бъдат млади хора и няма как да не обърнем лице към тях, каза изпълнителният директор на групата "Геотехмин".

Акцент върху поколението Z постави Максим Бехар.

Сега образованието се движи с 20 мили в час, а бизнесът със 100 мили,

и проблемът е в разминаването на скоростта. Трябва да разбираме младите и поколението Z. За първи път имаме поколение, което знае повече от нас заради медийната революция. Аз го наричам лесното поколение, защото не са имали трудни години - не са преживели глад, кризи, опашки и войни. Нашите студенти трябва да са се изправили пред бури и проблеми, а това могат да направят само в нашите компании.

Когато студентите се сблъскват с бурята, с истинските проекти, изплуват

Езикът, на който говорим, е най-важното нещо. Защото нашите приятели, които са до 25 г., мислят по различен начин и знаят повече от нас, убеден е Бехар.

Цветанка Минчева допълни, че днес адаптивността е ключова - ако преди бурите са се случвали веднъж на 5-10 години, сега те са всяка седмица и това изисква нови умения. Ако преди се подготвяха хора, които да знаят много, сега изкуственият интелект знае повече. Затова са нужни хора, способни да свържат информация от различни места.

Според Иван Чернев бизнесът трябва да чува младите, които виждат проблемите и са готови да ги идентифицират. Това означава, че лидерите трябва да си променят софтуера. Защото критиката е шанс, иновация, вярва шефът на "Кауфланд България".