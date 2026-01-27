Пенсионер се напи, сложи чужди табели на дерегистрирана кола и я подкара в Първомай

73-годишният мъж успя да се споразумее за условна присъда и глоба, взимат му и книжката

Три нарушения установиха по едно и също време полицаи, проверили пенсионер зад волана на "Форд Фиеста" в Първомай.

На 4 декември м.г. 73-годишният шофьор бил тестван с дрегер, който показал 1,51 промила алкохол. Оказало се обаче, че колата не е регистрирана по надлежния ред, тъй като е със служебно прекратена регистрация. Превозното средство обаче имало табели с номера. Те били за друга кола от същата марка и модел.

Пенсионерът бил задържан за 24 часа, а почти 2 месеца по-късно се е изправил пред Районния съд в Първомай, където признал вината си. Сключил споразумение с прокуратурата, с което е получил едно общо най-тежко наказание за трите нарушение - 4-месечна условна присъда с 3 г. изпитателен срок, 409,03 евро глоба, както и година и 4 м. без книжка. Тя му е била отнета още в деня на задържането. Колата ще бъде върната на собствениците ѝ, тъй като не била на 72-годишния мъж, а той трябва да плати стойността ѝ - 230,08 евро. Присъдени са му и разноските за автооценъчната експертиза от 112,48 евро.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.