Издирват заподозрян за убийство във Варна

Издирвания Диян Иванов Снимка: МВР - Варна

Полицията във Варна издирва 31-годишен мъж, заподозрян за убийство. На фейсбук страницата на дирекцията на МВР е обявено, че мъжът се казва Диян Иванов. Той е от село Брестак, Варненска област. Висок е около 170 сантиметра, слаб, със светли очи.

От полицията апелират гражданите, които го видят, или имат информация за местонахождението му, да се обадят на телефон 112, или в най-близкото поделение на МВР.

От Апелативна прокуратура посочиха за БТА, че тежкото престъпление е извършено на 26 януари. Образувано е досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура в крайморския град.

Posted by Областна Дирекция на МВР Варна on Tuesday 27 January 2026

