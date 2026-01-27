Ники Кънчев за Стоунса: Майна, която обичаше Филибето до полуда. Един от великаните на Пловдив

"Китарата на Личо Стоунса замлъкна!
Наричаха го "Българския Джими Хендрикс", плетеше солата виртуозно!
Майна, която си обичаше Филибето до полуда. Определено един от великаните на Пловдив. Личо е съизмерим за града с колоси като художниците Слона и Кольо Карамфилов, поета Добри Тонев, футболистите Зума, Чико и Тошо Диев".
Това написа популярният тв водещ Ники Кънчев във Фейсбук по повод кончината на виртуоза с китара Илия Караянев, когото всички наричаха Личо Стоунса.
И продължи:
"Китарата му е символ на бунта на младите през 70-те години, а който от по-старите поколения минава покрай отдавна неработещия бар вариете "Каменица" казваше:
Майна, тук навремето свиреше Личо Стоунса...
Маестро, благодарим за музиката и вдъхновението!"