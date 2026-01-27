ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алекс Николов най-резултатен за 4-ата победа на "Л...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22175290 www.24chasa.bg

Ники Кънчев за Стоунса: Майна, която обичаше Филибето до полуда. Един от великаните на Пловдив

3004
Личо Стоунса

"Китарата на Личо Стоунса замлъкна!

Наричаха го "Българския Джими Хендрикс", плетеше солата виртуозно!

Майна, която си обичаше Филибето до полуда. Определено един от великаните на Пловдив. Личо е съизмерим за града с колоси като художниците Слона и Кольо Карамфилов, поета Добри Тонев, футболистите Зума, Чико и Тошо Диев".

Това написа популярният тв водещ Ники Кънчев във Фейсбук по повод кончината на виртуоза с китара Илия Караянев, когото всички наричаха Личо Стоунса.

И продължи:

"Китарата му е символ на бунта на младите през 70-те години, а който от по-старите поколения минава покрай отдавна неработещия бар вариете "Каменица" казваше:

Майна, тук навремето свиреше Личо Стоунса...

Маестро, благодарим за музиката и вдъхновението!"

Личо Стоунса

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)