Избират титулярен председател на Общинския съвет на Асеновград

Ваня Драганова

Съветникът от БСП Петко Чирпанлиев е временен председател на Общинския съвет в Асеновград.

След свалянето на Иван Иванов временен шеф е Петко Чирпанлиев

Общинските съветници на Асеновград ще избират титулярен председател на първото си за годината заседание днес. Това е първа точка в дневния им ред. На този етап няма внесени имена, предложения ще се правят на микрофона в залата.

Дотук се стигна, след като на 17 декември м. г. Иван Иванов от БДС "Радикали" беше свален от ръководната позиция с гласовете на 18 съветници, което пренареди мнозинството в местния парламент. Временен председател стана Петко Чирпанлиев от БСП. На 22 декември трябваше да бъде избран титуляр, но сесията пропадна заради неточности в мотивите за насрочването й. 

Съветникът от БСП Петко Чирпанлиев е временен председател на Общинския съвет в Асеновград.

