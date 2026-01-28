Горещи течове от спукани тръби в столичния квартал "Дианабад"

От 20 декември има горещи течове в столичния квартал "Дианабад", оплакаха се живеещите от квартала пред Нова тв. Една от живеещите заяви, че са и паднали тапетите от парата. Жената се обадила в "Топлофикация", където приели сигнали, но след това не е направено нищо. Жената ходила с гумени ботуши, за да не я удари. Други живеещи разказват, че в мазетата им извира топла вода и става конденз и от тавана падат капки вода. Хората питаха дали ще получат компенсация и ремонт на блока заради случилото се. Според живеещите основният проблем, че водата отива в основите на блока, който е на 54 години.

От "Топлофикация" заявили, че ще направят ремонт възможно най-бързо.