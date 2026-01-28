Радев: По-малките страни нямаме право на илюзии и на хаотични движения

България трябва да преодолее негативите и последствията от прибързаното и без подготовка на държавата и на населението влизане в еврозоната. Това заяви Румен Радев - президент от 2017-а до 2026 година в първата си публична изява, след като бяха прекратени правомощията му на държавен глава - предсрочно по негово желание.

За Радев влизането в еврозоната не може да е стратегическа цел, а само инструмент за постигане на голямата цел - българите да достигнат възможно най-бързо средноевропейския стандарт на живот и ускорен икономически растеж.

"Тепърва ни предстои изключително сериозна работа - да започнем наистина да се интегрираме в Европейския съюз, в еврозоната, а това означава на първо място да изгоним олигархията от властта и да спрем паричните потоци от публични ресурси, които продължават да се леят към нея.

Да установим върховенство на правото, реално разделение на властите и най-сетне работещо правосъдие. Да върнем прозрачността, отчетността и отговорността в държавното управление, да освободим бизнеса от рекета и именно тази желязна хватка на олигархията", заяви Румен Радев, президент допреди седмица с предсрочно прекратени правомощия, пред бизнеса, като коментира и външнополитическата обстановка в контекста на действията на страната ни:

"Не трябва да забравяме, че по-малките страни като нашите нямат право на илюзии и на хаотични движения. Ние трябва да работим за укрепване на съюзите, в които членуваме, с необходимата политическа зрялост и отговорност. Трябва да поставяме много ясно, когато комуникираме с великите сили, нашите национални интереси и да ги отстояваме", посочи Радев, цитиран от БНР.