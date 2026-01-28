Майка търси справедливост след побой над сина й във видинска дискотека

В петък през нощта във видинска дискотека местно момче влязло в спор с друго момче, което познавало охраната. След като го изкарали навън, момчето чакало свой приятел. През това време момчето е било бито от охраната, а неговият приятел бил вкаран вътре в заведението, където бил също пребит.

Другото момче е в Пирогов, целият е бил в кръв, заяви майката на момчето. Момчето казало на майка си, че докато "го убивали" полицай, който работел за охранителната фирма, гледал случващото се. Били го с палки и бокс, по думите на майката. Майката на пострадалото момче заяви, че това се случвало всеки петък. Момчето работело в чужбина, за да си изкара пари. По телефона собственика на заведението обявил, че не знае коя е охранителната фирма.

От полицията са съобщили, че са направили преписка по случая, като в момента няма задържани.