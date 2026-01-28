Жена сама разследва схема със закупена от нея кола

Галина Христова си купила кола съвсем законно. На 20 ноември станала сделката пред нотариус в град Хасково. 17 дни по-късно отишла да смени регистрацията, но колата била конфискувана. Оказало се, че колата била в системата за издирване. 2 месеца преди това колата минала проверка в КАТ. Отговорът бил, че малко след това колата била обявена за издирване. Така жената нямало избор и оставила колата в наказателен паркинг. Продавачът казал, че колата е изрядна и е дал номера на предишния собственик. Тя се свързала с момче от Велико Търново, съобщи Нова тв. Тя се представила се разследващ полицай. Момчето й дало номера на първия собственик. Христова разбрала, че колата й минала през няколкото преводачи. Оказало се, че собственик е гръцки гражданин, който живее в Германия. Той е подал сигнал за кражба, но се оказало, че брат му е карал колата в България и той е продал. Сега гръцкият собственик искал пари, за да оттегли жалбата си.

От полицията в Хасково заявили, че собственикът в Германия не се отказва от колата си.