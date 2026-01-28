ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Закриването на Антикорупционната комисия влиза на второ четене в НС

Закриването на Антикорупционната комисия влиза на второ четене в НС

В парламента се очаква депутатите да разгледат на окончателно закриването на Антикорупционната комисия. Предложението получи одобрението на правна комисия на второ четене във вторник.

Предвижда се функциите на Комисията да се разпределят между Сметната палата и ГДБОП, а всички архивни дела да отидат в ДАНС.

Законопроектът беше внесен от ГЕРБ в началото на януари. В правната комисия той беше подкрепен от депутатите от партията, както и от „ДПС – Ново начало", БСП и ИТН. Два други законопроекта – на „ДПС - Ново начало" и на „Продължаваме промяната - Демократична България" бяха отхвърлени на първо четене, съобщава Нова тв.

