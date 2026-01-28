ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ликвидирани са 45 пожара в страната за последното денонощие

Снимка: Pixabay

Ликвидирани са 45 пожара в страната за последното денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Пожарните екипи са реагирали на 92 сигнала за произшествия.

При пожарите няма загинали или пострадали.

С материални щети са възникнали 16 пожара, от които осем в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 29 пожара.

Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 34 - при оказване на техническа помощ.

Пет лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.

Снимка: Pixabay

