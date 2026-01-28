Ликвидирани са 45 пожара в страната за последното денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Пожарните екипи са реагирали на 92 сигнала за произшествия.
При пожарите няма загинали или пострадали.
С материални щети са възникнали 16 пожара, от които осем в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 29 пожара.
Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 34 - при оказване на техническа помощ.
Пет лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.