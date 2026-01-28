ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие в страната

2944
Снимка: Pixabay

Трима души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие в страната, а ранени са 18. Това съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа произшествията с пострадали и загинали са 17.

В София са регистрирани 27 леки катастрофи, при които няма починали и пострадали.

От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 353, загиналите са 34, а ранените 431. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат с десет повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

Снимка: Pixabay

