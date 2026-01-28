Омбудсманът на Стара Загора реагирал на 291 сигнала през 2025 година

"И през тази година продължаваме да защитаваме правата на гражданите чрез откритост и сътрудничество", гарантира общественият посредник Иванка Сотирова

През 2025 г. до институцията на обществения посредник на община Стара Загора са постъпили общо 291 сигнала, жалби и запитвания от граждани. Това показва активната роля на омбудсмана Иванка Сотирова като посредник между хората и институциите, коментират от пресцентъра на общината.

Най-много са сигналите, свързани със социалната сфера. Отчита се увеличение на молбите за помощ от хора с решения на ТЕЛК, които живеят месеци наред без необходимата подкрепа от държавата. Основният проблем остава забавянето на решенията, поради препращане на документи между различни комисии и голямото натоварване с молби. Това води до сериозни финансови трудности за нуждаещите се, които не могат да покриват разходи за ток, вода и други битови сметки.

„За тези хора това е дълъг и тежък път. Те остават без лични асистенти, без социално осигуряване и са изправени пред множество житейски и финансови проблеми", обясни омбудсманът Иванка Сотирова. Тя допълни, че неотдавна с помощта на правния сътрудник Георги Туртуриков е съдействала на млад мъж с множествена склероза, останал без личен асистент и без никаква подкрепа.

В годишния отчет е описан и пример за незабавна намеса на омбудсмана – издирена е майката на дете, настанено в център за деца с увреждания и хронични заболявания, вследствие на което е извършена своевременна медицинска интервенция и животът на детето е спасен.

През 2025 г. институцията е съдействала и за подобряване на отношението на персонала към потребителите на различни социални услуги, както и за защита на възрастни хора, които, без да осъзнават последствията, са прехвърляли имотите си на наследници и впоследствие са били изгонени от домовете си.

Сред другите значими предизвикателства са сигналите за психически тормоз над деца чрез социалните мрежи и съвременните технологии, включително използването на изкуствен интелект. Институцията работи активно за подкрепа на децата и техните семейства.

С участието на правния сътрудник Георги Туртуриков са разгледани редица казуси по управление на етажната собственост и проблеми с мобилни оператори, като на гражданите е оказвана безплатна правна помощ и консултации.

В кабинета на обществения посредник са постъпвали и обаждания от българи, живеещи в чужбина, по повод на наследствени казуси, издаване на удостоверения и други документи, както и по въпроси, свързани с придобиване на българско гражданство. Институцията е оказвала съдействие и по административни въпроси и легализация на документи на жители на Стара Загора, живеещи в Испания, Германия и Гърция.

През годината е оказвана и постоянна подкрепа на младия омбудсман на Стара Загора и неговия заместник, реализирани са редица инициативи за активното гражданско участие на младите хора.

И през 2026 г. общественият посредник на община Стара Загора ще продължи да работи открито и прозрачно, в сътрудничество с местни институции и неправителствени организации, с фокус върху защитата на правата и законните интереси на гражданите, гарантира омбудсманът Иванка Сотирова.