ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Капи...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22175880 www.24chasa.bg

Йотова се среща с ръководството на БНБ в търсене на служебен премиер

2652
Илияна Йотова

Президентът Илияна Йотова ще се срещне днес на „Дондуков" 2 с управителя и подуправителите на Българската народна банка (БНБ) във връзка с конституционната процедура за назначаване на служебен министър-председател.

Илияна Йотова първо ще разговаря в 11:00 ч. с управителя на БНБ Димитър Радев. В 12:00 ч. ще се срещне с подуправителя на банката Петър Чобанов. По-късно, в 13:00 часа, държавният глава ще се срещне с подуправителя на народната банка Радослав Миленков, а в 14:30 ч. ще се срещне с подуправителя на БНБ Андрей Гюров.

В четвъртък и петък предстои президентът Илияна Йотова да се срещне с омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова, както и с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Илияна Йотова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание