Йотова се среща с ръководството на БНБ в търсене на служебен премиер

Президентът Илияна Йотова ще се срещне днес на „Дондуков" 2 с управителя и подуправителите на Българската народна банка (БНБ) във връзка с конституционната процедура за назначаване на служебен министър-председател.

Илияна Йотова първо ще разговаря в 11:00 ч. с управителя на БНБ Димитър Радев. В 12:00 ч. ще се срещне с подуправителя на банката Петър Чобанов. По-късно, в 13:00 часа, държавният глава ще се срещне с подуправителя на народната банка Радослав Миленков, а в 14:30 ч. ще се срещне с подуправителя на БНБ Андрей Гюров.

В четвъртък и петък предстои президентът Илияна Йотова да се срещне с омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова, както и с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева.