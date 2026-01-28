ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Капи...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22175892 www.24chasa.bg

Румен Христов: Залагам на Главчев за служебен премиер

4152
Румен Христов Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Залагам на Димитър Главчев, че ще е служебен премиер. Той натрупа опит.

Това каза в bTV Румен Христов, лидерът на СДС и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС.

"Той е коректен и подготвен човек. Свърши много работа като служебен министър-председател", каза той.

Според него Рая Назарян е постъпила коректно, като отказа да е служебен премиер. 

"Президентът Илияна Йотова ще носи позитивите или негативните като избере служебен премиер', каза още Христов.

Той коментира и бъдещите избори.

"Търси се удобна дата. За нас беше най-лесно да са март. Но като гледам как вървят нещата, сякаш ще са на 19 април. Притеснение от Румен Радев няма у нас. Целта пред нас не е като при ПП-ДБ. Ние не искаме да имаме 121 депутата. А да сме първа политическа сила. И работим в тази насока.

По думите му имаме нужда от нов прием на Конституция.

"Ние сме единствената държава в света, която има Велико Народно събрание. Може да се внесе в Народното събрание опит за внасяне на нов изборен кодекс. Трябва да се закрие Комисията за противодействие на корупция. 

Според него България се е забавила с влизането ни е еврозоната. И ще го видим колко по-добре ще сме след няколко месеца.

"Добре е да сме в добри отношение с президента на САЩ - Доланд Тръмп и ЕС", коментира още той на въпрос за членството ни в Съвета на мира.

Румен Христов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание