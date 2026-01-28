Румен Христов: Залагам на Главчев за служебен премиер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Залагам на Димитър Главчев, че ще е служебен премиер. Той натрупа опит.

Това каза в bTV Румен Христов, лидерът на СДС и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС.

"Той е коректен и подготвен човек. Свърши много работа като служебен министър-председател", каза той.

Според него Рая Назарян е постъпила коректно, като отказа да е служебен премиер.

"Президентът Илияна Йотова ще носи позитивите или негативните като избере служебен премиер', каза още Христов.

Той коментира и бъдещите избори.

"Търси се удобна дата. За нас беше най-лесно да са март. Но като гледам как вървят нещата, сякаш ще са на 19 април. Притеснение от Румен Радев няма у нас. Целта пред нас не е като при ПП-ДБ. Ние не искаме да имаме 121 депутата. А да сме първа политическа сила. И работим в тази насока.

По думите му имаме нужда от нов прием на Конституция.

"Ние сме единствената държава в света, която има Велико Народно събрание. Може да се внесе в Народното събрание опит за внасяне на нов изборен кодекс. Трябва да се закрие Комисията за противодействие на корупция.

Според него България се е забавила с влизането ни е еврозоната. И ще го видим колко по-добре ще сме след няколко месеца.

"Добре е да сме в добри отношение с президента на САЩ - Доланд Тръмп и ЕС", коментира още той на въпрос за членството ни в Съвета на мира.