Удължено работно време и кворум за днес си гарантира мнозинството в парламента

С декларации парламентът почете Международния ден в памет на жертвите на Холокоста

От ПП-ДБ опитаха да включат в дневния ред на парламента тази седмица приемането на декларация, с която се настоява за избор на нов главен прокурор. Това обаче не бе предложено на гласуване, защото едва утре изтичат съответните срокове и няма доклад от правната комисия. Не мина и предложението им за включване на законопроекта на "Да, България" за електронната идентификация - залата го отхвърли с гласуване.

Веднага след това Александър Рашев от ИТН поиска прегласуване и го използва за проверка на кворума. Малко след това и Христо Гаджев от ГЕРБ излезе на трибуната - поиска удължаване на заседанието до точка 5 за днес и също настоя за проверка на кворума. Така депутатите ще работят докато не приключат с предвидените в дневния си ред планове.

Третата процедура за проверка на кворума дойде от Иван Ибришимов от БСП - оправдавайки се с искане за разместване на първа и втора точка от петъчната програма.

Така управляващото мнозинство си гарантира изчерпване на процедурите по проверка на присъстващите депутати и липса на възможност за блокиране на работата днес.

Миналата седмица заради опитите на мнозинството да вкара за гласуване в НС Изборния кодекс на второ четене опозицията блокира кворума. С помощта на няколко отсъстващи от мнозинството, както и недоволни депутати от БСП, работата на НС за няколко дни бе блокирана. Така управляващите не успяха да задвижат изборните промени и въвеждането на сканиращи машини за гласуване. В програмата за тази седмица Изборният кодекс не е включен, но това не означава, че не може да бъде включен извънредно.

Наталия Киселова прочете декларация от името на БСП, посветена на вчерашния Международен ден в памет на жертвите на Холокост. Явор Божанков от ПП-БД също почете годишнината и попита научени ли са уроците от миналото. Крайни формации в нашия парламент системно боравят с език на омразата, отбеляза той. Днес отново призракът на войната броди в Европа, заяви Божанков.

От името на ГЕРБ и Йорданка Фандъкова почете паметта на пострадалите от Холокоста.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов също посвети декларацията си на ужасите от Втората световна война. Отговори и на Божанков, който изтъкна жертвите на Холокоста в Украйна - като напомни зверствата на Степан Бандера, който според него сега бил герой в Украйна. Костадинов заяви, че има избирателна памет.