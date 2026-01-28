ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Частен самолет се разби в Индия, загинаха заместни...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22176045 www.24chasa.bg

Почина и жената от семейството, пострадало при пожар в пловдивския район "Западен"

24 часа Пловдив онлайн

4320
Пожарникарите са действали откъм страната на многоетажния паркинг в район "Западен" до блок "Корона".

Почина и 83-годишната Божанка Кирякова, пострадала при пожар в пловдивския район "Западен" на 14 януари. 

Тъжната вест съобщи кметицата на квартала Тони Стойчева в ефира на Нова Тв. В петък, 23 януари съпругът й Илия Киряков също издъхна в Клиниката по изгаряния.

Инцидентът стана около 19,08 часа в жилището им на втория етаж в комплекс "Корона". Тогава там избухнаха пламъци и се наложи огнеборците да изкарат през терасата възрастното семейство. Те бяха транспортирани обгазени и с изгаряния в УМБАЛ "Свети Георги" в Клиниката по изгаряния.

В началото на миналата седмица дъщеря им търсеше кръводарители и призова всеки, който може, да помогне.

Пожарникарите са действали откъм страната на многоетажния паркинг в район "Западен" до блок "Корона".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание