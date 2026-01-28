Почина и жената от семейството, пострадало при пожар в пловдивския район "Западен"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почина и 83-годишната Божанка Кирякова, пострадала при пожар в пловдивския район "Западен" на 14 януари.

Тъжната вест съобщи кметицата на квартала Тони Стойчева в ефира на Нова Тв. В петък, 23 януари съпругът й Илия Киряков също издъхна в Клиниката по изгаряния.

Инцидентът стана около 19,08 часа в жилището им на втория етаж в комплекс "Корона". Тогава там избухнаха пламъци и се наложи огнеборците да изкарат през терасата възрастното семейство. Те бяха транспортирани обгазени и с изгаряния в УМБАЛ "Свети Георги" в Клиниката по изгаряния.

В началото на миналата седмица дъщеря им търсеше кръводарители и призова всеки, който може, да помогне.