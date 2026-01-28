Йотова: Творчеството на Митко Щерев е ненадминат пример за експресивен душевен заряд

Държавният глава поздрави обичания български композитор по повод неговата 80-годишнина

Творчеството на Митко Щерев остава ненадминат пример за експресивен душевен заряд и вдъхновява много от младите ни музиканти и композитори днес. Това посочва президентът Илияна Йотова в поздравителен адрес до обичания български композитор Митко Щерев по повод неговата 80-годишнина.

„С вградения новаторски дух Вашата музика – проникновена, чувствителна и вълнуваща, остава близка на няколко поколения българи", заявява Илияна Йотова. Президентът откроява авторските композиции и аранжименти, както и знаковите албуми и концертни изпълнения на основаната от Митко Щерев формация „Диана Експрес", които са устояли във времето и в паметта на обществото.

Президентът изразява убеденост, че заслуженото признание и любовта на поколения почитатели на Митко Щерев, за които неговото творчество е олицетворение на най-съкровени мисли и чувства, ще продължават да го даряват с топлина и емоции.