Костадин Костадинов отново отнесе наказание за обиди към депутатите

"Жалки отрепки" нарече той някои от депутатите, а ДБ - наследници на фашисти

С поредно наказание "забележка" се сдоби лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Конкретен повод за новата санкция са обиди, които той посипа по депутатите, докато четеше декларация по повод Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. Преди това БСП, ПП-ДБ и ГЕРБ също почетоха годишнината.

"Жалки отрепки", изрече депутатът от трибуната по повод на колегите си. Декларацията му бе посветена на "избирателната памет" спрямо втората световна война. Той направи и паралел между маршовете в подкрепа на Хитлер и тогавашните заглавия във в. "Зора": Обединена Европа марширува срещу Русия" със сегашните призиви за обединена Европа и обвиненията срещу привържениците на националните държави.

Според него всеки "изроден представител на българския народ и на съвременното еничарско съсловие трябва да бъде изобличаван".

В декларацията си Костадинов се възмути и от събарянето на Паметника на Съветската армия в София. Той възропта, че е унищожен паметникът на армията освободила Аушвиц и хората, спасили евреите от окончателно унищожение. "Духовните наследници на фашистите, неонацистите от ДБ направиха нещо, което остана в аналите като най-висша форма на човекомразство", каза той. Не пропусна да напомни за тортата, с парчета от паметника, включително и с отрязани глави от фигурите, с които десните празнуваха демонтажа в столицата.

Заради острия му език председателката на парламента Рая Назарян му наложи "забележка".