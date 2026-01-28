ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Частен самолет се разби в Индия, загинаха заместни...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22176202 www.24chasa.bg

Петима са задържани след акцията в дома на Ицо Папата заради имотни измами

6664
Христо Върбанов-Ицо Папата

Петима са задържани за имотни измами от групата на ромския барон Христо Върбанов, известен с прякора си Ицо Папата.

 Вече са извършени обиски в къщата на Христо Върбанов. Иззети са множество доказателства, множество документи, както и парични средства. Води разследване за имотни измами, като разследващите имат доказателства за извършени 4 имотни измами, но се работи и по още такива, съобщава БНТ. Разследва се още реализирано отвличане на мъж, който в последствие е бил освободен, след това пък е починал. Мъжът, който е починал, също е бил жертва на имотните измами на организираната група на Христо Върбанов, известен като Ицо Папата. Сред петимата задържани е именно Христо Върбанов с негови приближени, които обаче не са от семейния му кръг. Разследването продължава.

Христо Върбанов-Ицо Папата

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание