Комисията "Антикорупция" отиде в историята, депутатите я закриха

Архивните дела минават в ДАНС, конфликтът на интереси и имуществените декларации на хората на публични позиции - в Сметната палата, а разкриването на порочните практики - в ГДБОП

След близо две години и четири месеца Комисията за противодействие на корупцията (КПК) отиде в историята. За нейното закриване гласуваха депутатите от ГЕРБ - СДС, "ДПС - Ново начало" БСП - ОЛ, ИТН и трима независими депутати. Против бяха ПП - ДБ, които имаха свой законопроект, но той не беше приет на първо четене, "Възраждане", които имаха предложения между двете четения, но също не бяха приети, МЕЧ и АПС, а "Величие" и един независим се въздържаха.

Със закона конфликтът на интереси и имуществените декларации преминават към Сметната палата, разкриването на корупцията отива в ГДБОП, разследването ще се извършва от следователи, а архивните дела на КПК - в ДАНС.

Според Наталия Киселова от БСП - ОЛ въпросът е как страната ни се бори с корупцията, как се предотвратява конфликт на интереси, и този разговор не приключвал със закриването на КПК. По думите й конфликтът на интереси не бива да бъде третиран като престъпление, било неправилно.

Лена Бориславова от ПП - ДБ обяви, че било лъжа, че комисията някога е била успешно реформирана. Според нея със закриването на КПК проблемите нямало да изчезнат, те щели "да отидат в други, също така нереформирани институции". Петър Петров от "Възраждане" напомни, че законът беше приет на 21 септември 2023 г., по време на сглобката.