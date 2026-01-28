Комисията "Антикорупция" отиде в историята, депутатите я закриха

Архивните дела минават в ДАНС, конфликтът на интереси и имуществените декларации на хората на публични позиции - в Сметната палата, а разкриването на порочните практики - в ГДБОП
След близо две години и четири месеца Комисията за противодействие на корупцията (КПК) отиде в историята. За нейното закриване гласуваха депутатите от ГЕРБ - СДС, "ДПС - Ново начало" БСП - ОЛ, ИТН и трима независими депутати. Против бяха ПП - ДБ, които имаха свой законопроект, но той не беше приет на първо четене, "Възраждане", които имаха предложения между двете четения, но също не бяха приети, МЕЧ и АПС, а "Величие" и един независим се въздържаха.
Със закона конфликтът на интереси и имуществените декларации преминават към Сметната палата, разкриването на корупцията отива в ГДБОП, разследването ще се извършва от следователи, а архивните дела на КПК - в ДАНС.
Според Наталия Киселова от БСП - ОЛ въпросът е как страната ни се бори с корупцията, как се предотвратява конфликт на интереси, и този разговор не приключвал със закриването на КПК. По думите й конфликтът на интереси не бива да бъде третиран като престъпление, било неправилно.
Лена Бориславова от ПП - ДБ обяви, че било лъжа, че комисията някога е била успешно реформирана. Според нея със закриването на КПК проблемите нямало да изчезнат, те щели "да отидат в други, също така нереформирани институции". Петър Петров от "Възраждане" напомни, че законът беше приет на 21 септември 2023 г., по време на сглобката.
Георги Кръстев от ГЕРБ също припомни на Лена Бориславова, че са правили заедно законопроекта. И попита как не ги е "срам да оставят сам на пангара Кирил Петков", имайки предвид делото срещу бившия съпредседател на ПП - ДБ. Тя пък отговори, че ново ръководство на КПК не било избрано, а имало вяла процедура, която забуксувала, за да може начело да остане Антон Славчев, с когото от ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" имали "тайни срещи всяка седмица". Според Васил Пандов от ПП - ДБ законопроектът за закриването на КПК се движел ударно, и всичко, макар и малко свършено дотук, се разбивало. "Рискуваме да няма изобщо следващо плащане по ПВУ", смята Пандов. Според Надежда Йорданова от ПП - ДБ разпоредбите, които се приемат, ще доведат до прикриване на корупцията. И обяви, че няма да подкрепят параграфите. Петър Петров от "Възраждане" каза, че тя лично е гласувала за закона за КПК, когато се приемал през 2023 г. "Хората не трябва да ви гледат какво говорите, а да ви гледат как гласувате", заключи той. Атанас Славов пък поиска Надежда Йорданова да напомни на залата, че са имали различни законодателни предложения през годините. Според него "Възраждане" нямали нито един работещ модел за борба с корупцията, "ако нещо предлагали винаги било в полза на прокуратурата и следствието". Надежда Йорданова упрекна Петър Петров, че атакуват опозицията вместо управляващите. Той пък каза, че тя трябвало "да присъства и духом, не само тялом, и изчисли, че в изказването си в началото на дебата 27 минути критикувал ГЕРБ и ДПС.