Повече от 3 г. след бедствието в Карловско: Завърши строежът на втори мост в Каравелово

Завърши изпълнението и на втория мост над река "Татлъ дере" по ул. "Вл. Ленин" в село Каравелово, съобщиха от община Карлово

Дейностите по строителство стартираха през пролетта м.г. при неосигурено финансиране, което целеше изпълнението на долното строене на съоръжението, за да бъде изцяло завършено коритото на реката.

След осигуряване на средствата от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, за които община Карлово през есента на 2022 г. кандидатства с цел преодоляване на последиците от наводнението на 2-ри септември, строителните работи по реализация продължиха.

За възстановяване на транспортния достъп между двата бряга по ул. "Вл. Ленин" в Каравелово е изградена нова стоманобетонна, двуотворна мостова конструкция. Пътното съоръжението пресича коритото на реката косо и е с два отвора от по 10 м осово. Връхната конструкция е стоманобетонни греди, обединени с монолитна плоча. Върху положената хидроизолация е изпълнена асфалтобетонна пътна настилка и маркировка.

Върху изградените тротоарни блокове от двете страни на платното са монтирани нови ограничителни системи и предпазни парапети за пешеходци.