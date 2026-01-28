28 камиона чакат на ГКПП Гюешево заради блокада на македонските шофьори

28 товарни автомобила чакат на ГКПП Гюешево за влизане в РС Македония, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил.

Македонските превозвачи започнаха протест и блокиране на граничните пунктове заради изискването да пребивават в страни от Шенгенското пространство само 90 дни в рамките на 6 месеца. Протестират със затваряне на границите и шофьори от Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора.

Граничните пунктове на българо-северно-македонската граница за товарни автомобили над 3.5 т са затворени. Без проблем преминават леките коли и автобусите. От наша страна е създадена организация за пренасочване на пътуващите в посока Северна Македония към места за изчакване на територията на община Кюстендил. Местата за паркиране в района на ГКПП Гюешево вече са запълнени – там изчакват 28 товарни автомобила, повечето от тях са на турски превозвачи. По данни на РДГП – Кюстендил, се пропускат автомобили, превозващи животни, лекарства, военна техника и бързо развалящи се храни.

На другия граничен пункт Ст. Лисичково-Делчево от наша страна изчакват 8 камиона, а на ГКПП Златарево - Ново село - 21.