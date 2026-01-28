ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Частен самолет се разби в Индия, загинаха заместни...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22176464 www.24chasa.bg

28 камиона чакат на ГКПП Гюешево заради блокада на македонските шофьори

Тони Маскръчка

2408
ГКПП Деве баир. СНИМКА: МВР на РС Македония

28 товарни автомобила чакат на ГКПП Гюешево за влизане в РС Македония, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил.

Македонските превозвачи започнаха протест и блокиране на граничните пунктове заради изискването да пребивават в страни от Шенгенското пространство само 90 дни в рамките на 6 месеца. Протестират със затваряне на границите и шофьори от Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора.

Граничните пунктове на българо-северно-македонската граница за товарни автомобили над 3.5 т са затворени. Без проблем преминават леките коли и автобусите. От наша страна е създадена организация за пренасочване на пътуващите в посока Северна Македония към места за изчакване на територията на община Кюстендил. Местата за паркиране в района на ГКПП Гюешево вече са запълнени – там изчакват 28 товарни автомобила, повечето от тях са на турски превозвачи. По данни на РДГП – Кюстендил, се пропускат автомобили, превозващи животни, лекарства, военна техника и бързо развалящи се храни.

На другия граничен пункт Ст. Лисичково-Делчево от наша страна изчакват 8 камиона, а на ГКПП Златарево - Ново село - 21.

ГКПП Деве баир. СНИМКА: МВР на РС Македония

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание