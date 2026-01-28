ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Частен самолет се разби в Индия, загинаха заместни...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22176510 www.24chasa.bg

Съветниците в Асеновград не успяха да си изберат председател титуляр

Ваня Драганова

[email protected]

948
Апостол Тименов и Петко Чирпанлиев Колаж: 24 часа

Двамата кандидати - Петко Чирпанлиев и Апостол Тименов не събраха необходимите гласове

Общинските съветници в Асеновград не успяха да изберат титуляр за поста председател. Кандидатурите бяха две - на Петко Чирпанлиев от БСП, който беше временен шеф, и на Апостол Тименов от "Консервативна България" ("Български възход"), групата, в която членува и бившият кмет Светозар Шуманов. Чирпанлиев получи 6 гласа, а Тименов - 12, и така никой не успя да събере необходимото мнозинство.

На 17 декември м. г. досегашният съветник №1 Иван Иванов от БДС "Радикали" беше свален от ръководния пост с 18 гласа, което показа ново мнозинство в местния парламент. Това стана от втория опит, първият беше в края на октомври. 

Апостол Тименов и Петко Чирпанлиев Колаж: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание