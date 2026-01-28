Съветниците в Асеновград не успяха да си изберат председател титуляр

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двамата кандидати - Петко Чирпанлиев и Апостол Тименов не събраха необходимите гласове

Общинските съветници в Асеновград не успяха да изберат титуляр за поста председател. Кандидатурите бяха две - на Петко Чирпанлиев от БСП, който беше временен шеф, и на Апостол Тименов от "Консервативна България" ("Български възход"), групата, в която членува и бившият кмет Светозар Шуманов. Чирпанлиев получи 6 гласа, а Тименов - 12, и така никой не успя да събере необходимото мнозинство.

На 17 декември м. г. досегашният съветник №1 Иван Иванов от БДС "Радикали" беше свален от ръководния пост с 18 гласа, което показа ново мнозинство в местния парламент. Това стана от втория опит, първият беше в края на октомври.