Атанас Зафиров: Искрено се надявам, че промените в голямата геополитика ще допринесат за максималното оптимизиране на отношенията между България и Китай

Заместник министър-председателят Атанас Зафиров се срещна с Уан Цифън, председател на Борда на директорите на китайската Shandong Hi-Speed Group, съобщава КМГ. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в областта на инфраструктурните проекти, търговията и логистиката. В срещата участваха служители на ръководни позиции в китайската корпорация и представители на Китайското посолство у нас.

В приветствените си думи към гостите вицепремиерът Атанас Зафиров отбеляза значението на организираните през миналата година събития за укрепването на връзките между народите на България и Китай, сред които българо-китайския бизнес форум, Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, конференцията за регионално сътрудничество между Китай и България, посещението на заместник-председателя на общокитайското народно събрание г-н Сяо Дзие, както и редица събития по повод отбелязването на 10-годишнината от инициативата "Един пояс, Един път".

Атанас Зафиров припомни пред гостите, че по време на посещението си в Пекин през септември миналата година той се е запознал лично с възможностите на високотехнологичния гигант Shandong Hi-Speed Group в провинция Шандун. Тогава от компанията заявиха интерес към България. Компанията има водеща роля в управлението на транспортна, енергийна и финансова инфраструктура. Групата управлява над 9000 км магистрали и хиляди километри железопътни линии.

„Не е тайна, че през последните години, нашите европейски партньори имаха предпазлива политика относно възможностите за инвестиции от китайски компании на европейския пазар. Искрено се надявам, че промените в голямата геополитика, ще направят така, че България да може максимално да оптимизира отношенията си с Китайската народна република", каза още Атанас Зафиров. „В последната година се забелязва динамика в двустранните отношения на политическо ниво, която благодарение на общите усилия с Китайското посолство у нас, би следвало да намерят отражение и в икономически план", подчерта Атанас Зафиров.

От своя страна Уан Цифън представи възможностите на компанията и изрази надежда за постигане на сътрудничество с български компании. Зафиров бе категоричен, че инфраструктурата е областта с най-голям потенциал за сътрудничество, той приветства усилията за намиране на нови логистичните точки за транспортна свързаност, каквато може да бъде пристанище Бургас и възможността български стоки, най-вече продукти от селското стопанство, към които има традиционно висок интерес сред китайските граждани, да намерят пазар с възможностите предоставяни от логистичните влакове на компанията.