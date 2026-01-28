Урбанизацията и качеството на живот: китайският подход и уроците за България и света

Градовете се изграждат от народа и за народа" – това е лайтмотивът на речта на китайския председател Си Дзинпин, публикувана в най-новия брой на теоретичното списание „Циушъ", съобщава КМГ. Тя изцяло е посветена на развитието на китайските градове. Важен акцент в нея е, че урбанизацията в новата епоха не е само икономически или технически процес, а важна политика за подобряване на живота на хората и за устойчивото развитие на обществото. Именно това показва последователната политика на ККП, под ръководството на Си Дзинпин" – с тези думи започва коментара си за КМГ българският политик и експерт по дигитална трансформация, и модерно управление Детелин Опров. Разговорът ни с него е именно по повод публикацията на речта на китайския председател в списание „Циущъ", но същевременно темата е тясно свързана с политиката на ръководеното от него ГД „Родина, общество, държавност". На въпрос на КМГ относно мнението му за идеите на китайския президент, както и как биха се отразили те за развитието на България, политикът коментира:

„Опитът на Китай предлага интересни и практически идеи и за България, както и за други страни, които търсят устойчиви решения за своите градове", категоричен е Опров и се мотивира с думите на Си Дзинпин и практическата реализация на неговите идеи: От XVIII конгрес на ККП насам Китай последователно утвърждава принципа, че „градовете се изграждат от народа и за народа". Градовете се разглеждат като живи социални системи, които изискват дългосрочно планиране, координирано управление и балансирано развитие. В този подход урбанизацията обединява инфраструктура, социални услуги, екологична защита и съхраняване на културното и историческо наследство.

През последните години тази политика доведе до осезаеми резултати. Подобрено е качеството на градската среда, разширен е достъпът до обществени услуги и се увеличава ефективността на градското управление. В центъра на тези усилия стои стремежът развитието да бъде по-равномерно и съобразено с реалните потребности на хората, коментира българският експерт и се спира на особеното значение на разбирането, че урбанизацията не трябва да създава нови разделения. Той е категоричен,че китайският подход търси баланс между големите и малките градове, между икономическия растеж и социалната стабилност. Така градското развитие се превръща в инструмент за насърчаване на хармонията и устойчивостта в обществото.

Според Детелин Опров, тези въпроси имат и ясно международно измерение. „Днес урбанизацията е глобален процес – все повече хора по света живеят в градове, а държавите се сблъскват с предизвикателства като натоварена инфраструктура, екологични рискове и регионални неравенства. Опитът на Китай показва как системното планиране и ориентацията към нуждите на хората могат да подобрят живота на милиони граждани", убеден е председателят на Гражданско движение

Що се отнася до България, експертът е убеден, че китайският опит предлага ценни идеи. „Страната ни се сблъсква с демографски предизвикателства, концентрирано население в столицата и няколко големи града, както и амортизирана инфраструктура в много по-малки градове", пояснява той и подчертава, че в този контекст принципите на хора-ориентирана урбанизация – подкрепа за малките и средните градове, обновяване на кварталите, подобряване на обществените услуги и устойчиво управление – могат да бъдат полезни ориентири за дългосрочно градско планиране.

„Разбира се, всяка страна има свои специфични условия", казва още Опров, „но, въпреки това, обменът на опит и добри практики в областта на урбанизацията може да помогне за намиране на по-добри решения, които съчетават икономическо развитие, социална стабилност и грижа за околната среда. Китайският модел показва как стратегическо планиране, координация между институциите и внимание към хората могат да направят градовете по-устойчиви и по-животоспособни", категоричен е българският политик.

В края на разговора Детелин Опров отново споделя мнението си, че в условията на глобални промени урбанизацията се утвърждава като важна тема за международен диалог. Спокойният и прагматичен обмен на идеи между държавите може да помогне градовете да се развиват по начин, който осигурява икономически растеж, социална хармония и по-добро качество на живот за гражданите „В този смисъл опитът на Китай предлага интересни и практически идеи и за България, както и за други страни, които търсят устойчиви решения за своите градове", категоричен е българският политик и експерт.