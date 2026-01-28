ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Частен самолет се разби в Индия, загинаха заместни...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22176725 www.24chasa.bg

Заловиха бракониери край Рупите

764

Служители на Държавно горско стопанство-Петрич заловиха бракониери по време на незаконен добив на дървесина. Това съобщиха от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП). Бракониерите са задържани в района на село Рупите, в забранена за сеч местност около храм „Света Петка Българска". След получен сигнал, горските служители са реагирали мигновено. Открили са нарушителите в момент на натоварване на дървесината. Натоварените дърва са тополови. Те оставени за съхранение в разсадника на стопанството. Съдействие са оказали и служители на Община Петрич.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание