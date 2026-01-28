Заловиха бракониери край Рупите

Служители на Държавно горско стопанство-Петрич заловиха бракониери по време на незаконен добив на дървесина. Това съобщиха от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП). Бракониерите са задържани в района на село Рупите, в забранена за сеч местност около храм „Света Петка Българска". След получен сигнал, горските служители са реагирали мигновено. Открили са нарушителите в момент на натоварване на дървесината. Натоварените дърва са тополови. Те оставени за съхранение в разсадника на стопанството. Съдействие са оказали и служители на Община Петрич.