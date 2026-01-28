Четирима кандидати ще се борят за кметското място в с.Мало Конаре

Четирима кандидати са се регистрирали за участие в частичните кметски избори в с.Мало Конаре, които ще се проведат на 22 февруари т.г. Това съобщиха от Общинската избирателна комисия в Пазарджик. Регистирани са Спас Бараков, предложен от политическа партия „Възраждане", Зоя Пенова от Коалиция "БСП- Обединена левица", Йордан Пеев, предложен от коалиция "ПП-ДБ" и Дончо Цървуланов- независим кандидат, издигнат от Инициативен комитет.

Провеждането на частичните кметски избори в най-голямото село в община Пазарджик се наложи, след като досегашният кмет Димчо Караиванов, кандидат от коалицията на бившия общински кмет Тодор Попов, подаде доброволно оставка и се оттегли от поста преди месеци.