ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Частен самолет се разби в Индия, загинаха заместни...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22176788 www.24chasa.bg

Четирима кандидати ще се борят за кметското място в с.Мало Конаре

Диана Варникова

[email protected]

448
Мало Конаре е най-голямото село в община Пазарджик

Четирима кандидати са се регистрирали за участие в частичните кметски избори в с.Мало Конаре, които ще се проведат на 22 февруари т.г. Това съобщиха от Общинската избирателна комисия в Пазарджик. Регистирани са Спас Бараков, предложен от политическа партия „Възраждане", Зоя Пенова от Коалиция "БСП- Обединена левица", Йордан Пеев, предложен от коалиция "ПП-ДБ" и Дончо Цървуланов- независим кандидат, издигнат от Инициативен комитет.

Провеждането на частичните кметски избори в най-голямото село в община Пазарджик се наложи, след като досегашният кмет Димчо Караиванов, кандидат от коалицията на бившия общински кмет Тодор Попов, подаде доброволно оставка и се оттегли от поста преди месеци.

Мало Конаре е най-голямото село в община Пазарджик

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание