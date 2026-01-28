Съдът остави в ареста украинец, обвинен в убийство край Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража", определи Варненският окръжен съд на 36-годишен украинец, привлечен като обвиняем за предумишлено убийство.

Престъплението е извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост, съобщават от пресцентъра на съдебната институция.

Според прокуратурата, чужденецът нанесъл множество прободни рани на 50 годишен мъж от Варна.

Тялото му било намерено на 25 януари в землището на село Кичево.

Украинският гражданин искал да наеме разсадник, собственост на убития. Извън семейния кръг на наемодателя, само на него бил предоставен код за достъп до имота, където било намерено тялото на 50-годишния мъж.

Според обвинението украинецът към момента не работи, а за престъплението, за което е привлечен е предвидено най-тежкото възможно наказание.

Той е направил опит да прикрие престъплението.

За съда реална е опасността той да извърши престъпление или да се укрие, заради предвиденото наказание – от 15 до 20 години „лишаване от свобода", „доживотен затвор" или „доживотен затвор без право на замяна".